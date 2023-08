Davi Trevisan in radio e in digitale con “Dante”

Davi Trevisan presenta il suo girone infernale intitolato “Dante”: il brano è disponibile online sulle piattaforme digitali

Terza uscita musicale per Davi Trevisan che viaggiando tra paradiso e inferno, attraverserà le proprie ombre, in attesa di giudizio ma sempre scrivendo ciò che vuole, perché penna e fogli sono suoi e di nessun altro. Dante è un viaggio tra i vari stati d’animo che ognuno di noi affronta nella propria vita. Molte volte ci sentiamo felici, sereni e soddisfatti, come fossimo in un paradiso e ci concediamo il lusso di sognare ad occhi aperti. Altre volte ci troviamo di fronte a scelte difficili che potrebbero cambiare il corso della nostra intera vita e ci catapultano in una dimensione di malessere e sofferenza. Spesso dimentichiamo che in questi casi necessitiamo di una mano tesa che ci aiuti ad affrontare un salto nel vuoto, buttando per aria i fogli scritti nella propria vita. Semplicemente “urlo e scrivo tutto quel che voglio e non importa se non vi piacerà!” …Sono fatto così! Davi Trevisan.

Davide Trevisan, per gli amici Davi, nasce a Rivoli il 22 maggio del 1973. Amante della musica rock, negli anni 90 si innamora perdutamente della splendida voce di Freddie Mercury e della potente musica dei Queen. Proprio grazia a questo amore matura la passione per il canto. Affascinato anche dalla musica lirica, si riscopre tenore all’interno di alcuni gruppi corali e contemporaneamente si appassiona alla poesia ed inizia così a scrivere molteplici poesie e canzoni, senza mai definirsi realmente un artista ma semplicemente spinto dal desiderio di poter raccontare quello che sente. Grazie ai Poeti Maledetti Band, capitanati dall’amico Tony Panetta, inizia a frequentare le sala prova torinesi e si appassiona alla musica di band come i Rolling Stones e i Beatles. Ora il poeta Davi scrive e racconta dando voce alle le sue poesie con un’immediatezza e freschezza del tutto naturale che lo rende magnetico e carismatico. Il suo primo singolo, Grido di Dolore, lo dedica al sentimento dell’amore e ai momenti difficili che delle volte intercorrono tra due anime.