Dany in radio e in digitale con “Ora o mai più”

Il cantautore barese Dany torna con “Ora o mai più”: una storia d’amore impossibile che resiste nonostante le convenzioni

Una storia d’amore impossibile che resiste nonostante le convenzioni. Tutto accade, anche l’inaspettato. Un uomo separato ed una ragazza perdutamente innamorata si vedono quasi ogni notte in una camera da letto dove alimentano le loro passioni, i loro dubbi, la loro gioia, provando a reggere quel folle equilibrio con la consapevolezza che tutto quello che accade in quegli attimi, in quelle ore, in quelle notti non ha mai una fine nel bene e nel male. Il sesso lascia spazio alla dolcezza di quattro mani che si cercano, si sfiorano, pronte a stringersi tra di loro, senza lasciarsi andare via. Per quanto ci si possa convincere di poter gestire le situazioni prefissate in amore, capita sempre l’imprevedibile che ti pone davanti ad una semplice domanda: «Ora o mai più?»

Donato Poliseno in arte Dany, nasce a Bari nell’ottobre dell’81. Autodidatta, inizia a comporre brani inediti, con la voglia di dare una voce e una melodia alla sua anima e ai suoi pensieri. Collabora con diversi musicisti e vanta collaborazioni importanti come quella con il noto artista/pianista Luca Medici (Checco Zalone). Scrive brani anche per altri artisti, vantando la partecipazione ad uno stage alla Ricordi di Teddy Reno e Rita Pavone dove si presenta come paroliere e compositore. La stampa lo ha definito un “poeta prestato alla musica” e nel 2001 collabora con la Rai per il suo primo album “anima e stelle”. Oggi, con due album auto-prodotti, continua a scrivere per sé e per altri artisti, con la voglia e lo spirito di voler esprimere e condividere le sue emozioni con chiunque abbia voglia di ascoltare ed emozionarsi.

Etichetta: GRECORDS