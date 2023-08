“Camper in viaggio” su Rai 1 alla scoperta della provincia di Siracusa

Camper in viaggio, alle 12 su Rai 1, farà tappa nella provincia di Siracusa, attraversando la Sicilia Orientale fino alla punta estrema di Porto Palo di Capopassero

Nella settimana dal 21 al 25 agosto, il camper di Camper in viaggio, alle 12 su Rai 1, farà tappa nella provincia di Siracusa, attraversando la Sicilia Orientale fino alla punta estrema di Porto Palo di Capopassero. Nel loro viaggio scandito dalle missioni assegnate dal professor Umberto Broccoli, Tinto e Roberta, insieme ai camperisti a cui si accompagnano, saranno di stanza a Noto, per esplorare di giorno in giorno un territorio che spazia tra mare, affascinanti borghi, città e riserve naturali. Esplorazione e osservazione quindi, ma anche passeggiate, tuffi in acque cristalline della Riserva di Vendicari e visite guidate nell’affascinante Ortigia, l’assolata Noto e la pittoresca Marzamemi.

Ampio capitolo dedicato a cultura e teatro, nella puntata dedicata al Teatro Greco di Siracusa e all’antica Arte pupara.

Non mancherà lo spazio dedicato all’enogastronomia con prodotti tipici, vini autoctoni e succulenti piatti della tradizione locale. In conclusione, un consiglio di Ciro Vestita su come trarre il meglio da quanto natura offre.

Camper in viaggio da una idea di Angelo Mellone e Marco Zampetti conducono Tinto e Roberta Morise con la partecipazione di Umberto Broccoli. Un programma di Marco Zampetti e di Stefania Bove, Andrea Caterini, Francesco Lucibello, Valeria Marrano scritto con Carmine Gazzanni Luisa Grisanti, Giuseppe Raffo, Domenico Nucera a cura di Valentina Loreto Produttore esecutivo Alessandra Badioli Regia di Giorgio Varano