“Come un padre”: il docufilm per scoprire chi era Carlo Mazzone

Ieri ci ha lasciato ‘un papà del calcio italiano’, Carlo Mazzone. Mister dei record, 795 partite ufficiali in panchina, ha allenato la sua amata Roma – città che lo ha visto nascere il 19 marzo del 1937 – ma anche Bologna, Brescia, Fiorentina (solo per citare alcune squadre) entrando nel 2019 a far parte della Hall of Fame del calcio italiano, istituita nel 2011 dalla FIGC e dalla Fondazione Museo del Calcio per celebrare giocatori, allenatori, arbitri e dirigenti capaci di lasciare un segno indelebile nella storia del nostro calcio.

La sua storia calcistica e umana è ripercorsa in “Come un padre”, un film-documentario del 2022 firmato dal regista Alessio Di Cosimo e disponibile su Prime Video.

DI COSA PARLA “COME UN PADRE”

“Come un Padre, racconta l’uomo e l’allenatore, la vita e le imprese calcistiche di uno degli ultimi pilastri di un calcio Romantico che non esiste più, attraverso i racconti della sua famiglia e dei suoi figli “d’adozione”. Tutti conoscono il Mister ma pochi sanno chi è l’uomo che c’è dietro e quanto sia stato importante per la carriera e la vita di calciatori come Totti, Baggio, Guardiola, Materazzi, Pirlo e tanti altri. Un uomo capace di restare nel cuore di tutti, gente comune e addetti ai lavori a prescindere dal colore delle loro bandiere – si legge nella sinossi del film-. Numerose e preziose sono le testimonianze di alcuni tra i più grandi calciatori al mondo: Roberto Baggio, Pep Guardiola, Francesco Totti, Andrea Pirlo, Marco Materazzi, ma anche Claudio Ranieri, Giuseppe Giannini, Dario Hubner, Giovanni Galli, Massimiliano Cappioli, Beppe Signori, Enrico Nicolini, Fabio Petruzzi, Luigi Di Biagio, Roberto Muzzi, i gemelli Antonio e Emanuele Filippini: tutti ripercorrono la carriera ricordando con affetto gli inizi ed il loro rapporto con Carletto per cui è stato “Come Un Padre”.