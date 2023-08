Thibault Prugne in libreria con “Il profumo della grande estate”

Un magnifico racconto illustrato, un’ode alla semplicità, alla natura e alle estati della nostra infanzia. Prugne sarà ospite al festival Storie ad acquarello a Bergamo

Ricordo la sua casetta che svettava in mezzo ai campi come un faro sull’oceano, le foglie del vecchio frassino che brillavano al sole, il profumo dei panni stesi ad asciugare in giardino, il ronzio delle api e il canto delle cinciallegre. Nonno Léon era una di quelle persone che vorrebbero che non cambi mai nulla. Che non desiderano ribaltare il mondo, ma soltanto viverci e ascoltarne il respiro. Mi chiamo Louise, e questa è la mia storia.

Thibault Prugne è nato nel 1988. Dopo gli studi in design, si è dedicato all’illustrazione con il diario di viaggio A la rencontre des plus beaux villages de France (2011). Si è poi rivolto all’illustrazione per l’infanzia, sviluppando gradualmente la sua tecnica di pittura. Per Rizzoli ha illustrato nel 2022 il classico Il vento tra i salici.