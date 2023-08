Paolo Tesauro in radio con “Siamo fatti di storia”

, nuova uscita del cantautoreè un brano singolare dal tema estremamente attuale. Il suo testo prende infatti coscienza di strategie e disastri naturali spesso provocati dall’uomo per la sua fame di potere. Come sempre in tanti secoli di storia l’essere umano non ha mai imparato la lezione, facendo così pagare il conto anche ad esseri all’oscuro dell’ignoranza dell’uomo sugli effetti provocati dalle proprie azioni per raggiungere obiettivi di potere. Un’ altra canzone dal significato profondo da aggiungere al ricco percorso di

Paolo Tesauro cantautore di Sassuolo (MO), cresciuto musicalmente con Pierangelo Bertoli, ha avuto la fortuna di conoscerlo e parlare con lui di musica, analizzando il percorso che porta alla realizzazione di una canzone che vuole trasmettere qualcosa. Contemporaneamente ha fatto un’impegnativa gavetta nei pianobar, enorme scuola di esperienze.

Dopo 2 anni in WEA, decide di proseguire nell’autoproduzione grazie anche all’incontro con Valerio Soave, produttore dell’album di Luciano Ligabue “Lambrusco coltelli rose & pop corn” e allora manager di Morgan e Afterhours.

Attualmente ha conquistato 4 selezioni per Sanremo, Castrocaro e ha vinto Italian Talent Show in Puglia nella categoria Cantautori.

Da qualche anno collabora con Roberto Callegari il quale ricopre il ruolo di produttore artistico.

Nel 2023 entra a far parte del roster Sorry Mom! e inizia un nuovo percorso.