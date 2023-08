In radio e in digital “To the Air” dei Phoenix Can Die

“To the Air” dei Phoenix Can Die è una boccata d’aria fresca dal sound Indie Electro: il brano è disponibile in radio e in digitale

Disponibile “To the Air”, nuovo singolo dei Phoenix Can Die e terza tappa di avvicinamento verso l’album “Unicorns Forever”.

La canzone, pubblicata dall’etichetta bolognese Emic Entertainment, tratta un argomento molto intimo e racconta di un percorso interiore, della ricerca continua di stabilità e benessere. “To the Air” racchiude nella sua immediatezza la cifra stilistica dei Phoenix Can Die che uniscono sapientemente elementi tipici dell’Indie Rock con suoni e attitudine caratteristici del mondo della musica elettronica e in particolare del Clubbing. Un insieme di contrasti che danno vita ad un sound personale che valorizza il tema del brano:

“To the Air” è nata in modo semplice e spontaneo. E’ una canzone che sentiamo molto nostra, quasi come se esistesse da sempre. Parla di un percorso verso la luce, della costante ricerca di equilibro. Nel ritornello citiamo una frase (tradotta in inglese) di Cicatrici Nere, un nostro caro amico artista: “Oltre le nuvole non piove mai”. E’ la rappresentazione perfetta di un luogo ideale verso il quale tendiamo.

I Phoenix Can Die con “To the Air” hanno anche avuto modo di esprimere la loro poliedricità artistica realizzando la copertina del singolo. Un concept a tutto tondo che dall’immagine al sound, passando per i testi, restituisce una canzone intensa e positiva che parla di futuro in modo profondo.