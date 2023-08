I Nightsoon tornano con il brano “Play the Punk”

Un brano aggressivo e potente: “Play The Punk” è il terzo singolo dei NIGHTSOON ed è disponibile in radio e in digitale

Un brano aggressivo e potente, “Play The Punk” è il terzo singolo dei NIGHTSOON.

Il testo del brano incalza sul non arrendersi e continuare a provare per raggiungere il proprio obiettivo, raffigurando questo stato d’animo nella libertà che il movimento punk ha da sempre rappresentato. Il videoclip ufficiale che accompagna il pezzo, con la regia di Leonardo Russo e prodotto dalla band, rappresenta un personaggio in fuga da due malviventi, mentre la band si esibisce in uno skate park.

La band NIGHTSOON nasce nel 2018 a Verona, con Nika Khachapuridze alla voce e chitarra, Eric Vincenzi al basso e cori e Giulio Da Re alla batteria e cori.

Il sound è potente e moderno, riprende sonorità brit rock, indie e grunge, ispirandosi a band come Nirvana, Soundgarden, Kings Of Leon, The Doors, Foo Fighters, e Radiohead. Il nome “NIGHSTOON” deriva dall’abitudine di Nika, frontman e compositore principale dei brani e dei testi, di scrivere sempre di notte durante un periodo della sua vita, sperando che quel momento della giornata arrivasse presto, per liberare le sue emozioni e i suoi pensieri.

A novembre 2021 la band incide il suo primo singolo, “Same Stain”, presso il prestigioso Mulino Recording Studio ad Acquapendente (VT), con l’ingegnere del suono Andrea Mescolini. Same Stain è un brano che critica chi vuole ottenere qualcosa con poco sforzo, il tutto condito da un sound potente e incalzante, e allo stesso tempo accattivante e trascinante.

Ad agosto 2022 la band registra alcuni singoli presso il Bonsai Recording Studio di Andrea Mescolini ad Orvieto, con successivo mix e master effettuato dallo stesso al Mulino Recording Studio di Acquapendente (VT).

Il secondo singolo della band, “Sunset”, brano introspettivo e coinvolgente, registrato al Bonsai Recording Studio con Andrea Mescolini, è stato pubblicato come singolo sulle piattaforme audio il 21 ottobre 2022; il video musicale, diretto da Valentina Cipriani e prodotto dalla band, è stato pubblicato lo stesso giorno sul canale Youtube della band.

I singoli della band saranno tutti contenuti nel loro primo album.