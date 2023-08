Diego Rojas Chaigneau in radio con il nuovo singolo

Disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali “Inno Fiesolano”, il nuovo singolo di Diego Rojas Chaigneau

Il brano “Inno Fiesolano” estratto dall’album “Sentieri” è un invito a uscire, a non aver paura, a ritrovare dentro di noi quella forza e quell’energia che ci rende magici. La canzone è stata scritta proprio su queste corde, non c’è niente al mondo di più potente che alzarsi con i propri fratelli sognando di cambiare qualcosa, e di lasciare il segno. Fiesole, New York, Tokio o Santiago: siamo tutti interconnessi.

Spiega l’artista a proposito del brano: «Il brano è stato pubblicato in anteprima come inno per le attività commerciali fiesolane. Erano in cerca di una colonna sonora per il video che rilanciasse le attività durante il lockdown. Il brano è un urlo di speranza nel ritrovarsi, lottando per i nostri ideali».

Biografia

Diego Rojas Chaigneau è un attore e cantautore Italo Cileno, nato e cresciuto a Firenze.

Figlio d’arte, padre chitarrista, madre pianista e pedagoga musicale, studia Teatro a Roma, prima all’AIAD, (Accademia internazionale arte drammatica del teatro Quirino) e successivamente Cinema al Duse International di Francesca de Sapio.

Dopo aver cominciato a lavorare come attore in teatro, qualche serie e vari cortometraggi decide di tornare a Firenze, dove la passione ancestrale per la musica si risveglia.

Si dedica allo studio della voce, della chitarra e ad altri cordofoni latino-americani come il “tres” il “Cuatro”, e il “Charango”.

Assieme ad una ricca eredità artistica, all’eterna compagna sindrome di tourette, e a voler fare sempre il contrario di ciò che viene detto, nasce “Sentieri”, un album che cerca di unire stili e ritmi di tutto il mondo traendo ispirazione dal folklore latino-americano del quale suo zio, Josè Seves cantante storico degli Inti Illimani fu portavoce.