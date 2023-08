“Day of Sun”, un raggio di sole nel gelo invernale: il nuovo singolo di Anton Sconosciuto, un invito alla spontaneità contro ogni FOMO

“Day of sun” è il nuovo singolo di Anton Sconosciuto, un timido ma abbagliante raggio di sole in un cielo invernale, una luce inattesa che ci regala una nuova prospettiva e nuove possibilità ma allo stesso tempo ci paralizza nell’indecisione.

Il brano prende ispirazione da un’esperienza vissuta dall’artista ad Amsterdam e sulla sensazione travolgente di vedere il sole e sentirne il calore dopo molti mesi di clima rigido. Purtroppo, come sempre più spesso accade, la vasta gamma di possibilità che si aprono ci può portare all’indecisione e ad un’immobilità totale che in questo caso non gli ha permesso di viversi a fondo quella attesa giornata di sole. Una canzone contro la FOMO (acronimo di fear of missing out) con cui rischiamo di perdere le migliori occasioni in una sorta di overdose di possibilità, per vivere ogni giorno con più spontaneità e leggerezza.

Anton Sconosciuto, attivo con vari progetti fra jazz e sperimentazione e come batterista per KOKO, Adult Matters e Vera di Lecce, inserisce in “Day of sun” un mix di delicati puzzle ritmici e synth sognanti a cui si aggiunge il suono accogliente di Mellotron e violoncello. Il brano si evolve in una ripetizione quasi mantrica, accompagnando l’ascoltatore in un viaggio all’interno di un costante loop del dubbio che arriva infine a un punto di rottura definitivo.

Anche questo brano, come l’esordio “To Meet You”, è stato registrato quasi interamente in modo domestico ma nomade: in parte nella casa di Anton e in parte nelle case dei suoi musicisti per poi essere mixato e masterizzato su nastro. I due brani confluiranno nel disco d’esordio dell’artista, un lavoro composto e registrato durante un viaggio senza fine in un mondo in cui sembrava ormai impossibile viaggiare. Un album ancora senza nome che vedrà la luce nella primavera 2023.