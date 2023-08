Startup: Peekaboo lancia il percorso di pre-accelerazione

Peekaboo, incubatore certificato e B Corporation, ha appena lanciato il nuovo percorso di pre-accelerazione per startup

Il terzo trimestre del 2022 ha registrato in Italia una crescita delle startup innovative, che hanno raggiunto il numero di 14.708, con un valore medio di produzione di circa 211.000 euro. Secondo quanto emerso dalle rilevazioni di Startup Genome , le startup innovative hanno un tasso di mortalità a 18 mesi dalla nascita di circa il 92%: ciò significa che solo 8 su 100 riescono a sopravvivere.

Nell’ottica di supportare startup corporate nello sviluppo di modelli di business sostenibili, Peekaboo – oggi incubatore certificato e B-Corporation – lancia il nuovo percorso di pre-accelerazione, individuale, personalizzato, calibrato sulle caratteristiche del singolo progetto e finalizzato a una crescita reale e a una relazione studiata con investitori in target.

Nel 2015, infatti, Peekaboo – a quel tempo associazione no profit – ha portato nel contesto universitario l’imprenditorialità innovativa, contribuendo ad affermare il metodo “Lean Startup” già validato oltreoceano. Lanciando il format di pre-accelerazione Lean Startup Program, è diventata il punto di riferimento per gli startupper che muovono i primi passi all’interno del mercato, affiancandosi loro in tutto l’iter, dalla formazione del team, alla validazione del business model, sino al posizionamento del prodotto sul mercato e al raggiungimento di investimenti. I cambiamenti di mercato che si sono verificati negli ultimi cinque anni hanno però determinato un mutamento delle esigenze e delle aspettative degli imprenditori, rendendo così superato il Lean Startup Program e mettendone in evidenza le criticità. Ecco perché Peekaboo ha deciso di lanciare un nuovo percorso di pre-accelerazione, capace di intercettare i nuovi bisogni dei founder.

I tre valori di Peekaboo: valorizzazione, flessibilità e personalizzazione

“Un aspetto che tengo particolarmente a sottolineare è la volontà di consentire a chi si affida a Peekaboo di non pagare per strumenti formativi che si potrebbero trovare gratuitamente online – commenta Federico Belli, COO e CO-Founder di Peekaboo – Ciò che noi offriamo è tempo ed esperienza: mentor e manager che collaborano con Peekaboo mettono la propria competenza a servizio di startupper e imprenditori, condividendo con questi know how, ma anche strumenti didattici e formativi”.

Il nuovo percorso di pre-accelerazione formulato da Peekaboo è fortemente flessibile, poiché si basa sulla volontà di permettere a startupper e imprenditori di accedervi in qualunque momento e fino a quando ne hanno bisogno: in questo si differenzia molto dal superato Lean Startup Program, che prevede generalmente due sessioni l’anno della durata di tre mesi, orientati a un unico obiettivo finale, ossia il Pitch day, giorno di presentazione del proprio progetto a un pubblico generico di investitori. Peekaboo, invece, innova il metodo riservando a ciascuna startup aderente un percorso inedito, altamente customizzato e orientato a specifici obiettivi: proprio per questo, gli investitori che possono essere concretamente interessati all’idea presentata sono altamente profilati e i founder vengono guidati verso un percorso di formazione che li prepara a questo confronto finale.

La personalizzazione è il terzo valore alla base del nuovo percorso: a ciascuna startup che vi aderisce viene infatti riservato un iter formativo inedito, altamente customizzato e orientato al raggiungimento di obiettivi specifici. Mentor e manager di Peekaboo affiancano passo passo coloro che vogliono inserirsi all’interno del mercato, ma in modo che il costante supporto sia modulato sulle diverse fasi di vita della stessa startup, sulle sue caratteristiche fondanti e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

“Il mercato delle startup è sottoposto a un continuo mutamento e a una costante evoluzione – commenta Federico Belli, COO e CO-Founder di Peekaboo – Dunque è impensabile rimanere ancorati a modelli precostituiti che, per quanto si siano dimostrati efficaci in passato, sono ormai desueti. Con il nuovo metodo vogliamo permettere a imprenditori e startupper di accedere al percorso di pre-accelerazione non in momenti prestabiliti, ma al bisogno; di fruire di un processo di formazione specifico per il settore di appartenenza; infine, di essere orientati nella selezione di investitori in target, con i quali aver modo di stabilire una relazione di valore”.

Bufaga, Ticketoo, BEAWaRe, Cyclando e Cents sono solo alcune delle startup che Peekaboo ha supportato nel 2022 e che complessivamente negli ultimi 18 mesi hanno raccolto più di 2 milioni di euro. Tra queste, Bufaga ha chiuso un seed-round da 240.000€ con il supporto di investitori internazionali, mentre Cyclando ha ottenuto +500.000€ in equity crowdfunding.

