L’oroscopo di oggi, venerdì 18 agosto 2023: le previsioni delle stelle

L’oroscopo di oggi, venerdì 18 agosto 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Non escludo un amore importante, un nuovo lavoro o un piccolo successo. A te piacciono le sfide e ora devi sfidare il destino.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Alle volte basta avere l’idea giusta ed è difficile sbagliare. Vivrai l’amore all’insegna del rinnovamento totale, bando al passato.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Associazioni da rivedere, contratti con soci o collaboratori da definire. In amore occorre essere più razionale…

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Ora comandi tu, in particolare se hai lavorato bene in passato. Bene l’amore: incontri importanti per chi è solo. Viaggi positivi per socializzare di più.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Situazione strana, proprio oggi avrai modo di discutere; sii calmo con la persona che ami. Da tempo molti stanno lavorando a chiamata o a progetto, senza alcuna sicurezza.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Classica giornata in cui potresti sentirti anche troppo arrabbiato. In amore dovrai prendere una decisione. Controlla l’alimentazione, quando sei nervoso finisci per scaricare sul cibo le tue ansie.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Devi essere più sicuro di te stesso; prima di dare spazio a motivi di incertezza valuta bene le cose, nel corso degli ultimi tempi alcuni progetti stanno rallentando e sei ansioso!

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Favorite le questioni pratiche e nello studio. Per quanto riguarda l’amore sei forte e pronto a tutto?

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Possibilità di viaggi ed incontri interessanti, ma il tuo umore non è eccezionale. Quando pensi che una persona sia contro di te allora tu rifiuti il dialogo. Bisogna capire se qualcuno ha ragione nel dirti o rimproverarti le cose.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Questa giornata aiuta, se stai cercando un nuovo amore ma anche una nuova occupazione devi darti da fare perché la fortuna aiuta da sempre i più coraggiosi.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Oggi sei il protagonista assoluto. Contratti e accordi possibili, in amore c’è chi perderà la testa per te!

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Ti senti insoddisfatto, ci sono dei momenti della vita in cui è giusto esserlo per migliorare. Sei stanco di fare le solite cose ma non lasciarti prendere dall’apatia, regàlati al più presto qualche giorno di vacanza.