The Elephant pubblicano una nuova canzone

I The Elephant tornano con il brano “I Feel Sad for the Happiness Boys” un urlo contro la frenesia della vita contemporanea

Fuori il nuovo brano della band pesarese The Elephant. “I Feel Sad for the Happiness Boys” è una traccia che descrive il modo frenetico di vivere la vita nella costante ricerca di raggiungere degli obiettivi mai realmente messi a fuoco.

Costantemente distratti dai nostri errori e “dipendenze”, poco lucidi e incapaci di decidere quando fermarsi anche nei periodi più introspettivi e mai sapendo realmente quale sia la cosa giusta da fare, con questo singolo i The Elephant urlano il dolore dell’inevitabile crash.

Il progetto The Elephant nasce nel Febbraio 2018 a Pesaro. Inizialmente come trio formato da Marco Catacchio, Giovanni Murolo e Marco Sanchioni, amici di vecchia data, che con due bassi e una batteria, aggiungendo voce e cori danno vita ad uno stoner rock con influenze blues e dark desert. Nel 2019 la band registra il primo lavoro in studio con il supporto di Luca Vagnini, un album di 10 brani dal titolo “The Elephant”, pubblicato da Karma Conspiracy. Nel 2022 entra a far parte della band un terzo bassista, Enrico Nicolini, con il quale si preparano a tornare in studio e uscire nel 2023 con un nuovo lavoro pubblicato da Sorry Mom!.