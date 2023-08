Sklero in radio e in digitale con “Lungo la via”

Fuori in digitale “Lungo la via”, il nuovo singolo di Sklero. Il brano è un’altra anticipazione di “Player”, il quarto album del rapper piemontese

Fuori in digitale “Lungo la via” (https://bfan.link/lungo-la-via), il nuovo singolo di Sklero. Il brano è un’altra anticipazione di “Player”, il quarto album del rapper piemontese con tre ospiti già annunciati, Vacca, Rico Mendossa e Thai Smoke, presenti nei singoli già editi.

Con questa traccia, Sklero vuole mettere in risalto quanto creda nel lavoro costante, nel sacrificio che deve fare per continuare a fare musica senza scendere a compromessi, mantenendo una coerenza e un’autenticità che rivendica nel ritornello del brano in cui “keep it real” diventa un mantra personale.

La produzione musicale è di Diemme che ha creato un beat corposo e di impatto dalle sonorità contemporanee che testimonia l’apertura di Sklero alla nuova scuola e, allo stesso tempo, richiama il suo stile cupo e crudo che ha caratterizzato la prima parte della sua carriera. Con questo brano, il rapper piemontese vuole portare l’ascoltatore a identificarsi nella sua “guerra personale” che conduce con il semplice obiettivo di prendersi un posto nell’affollata scena rap odierna.

L’uscita di “Player” va nella stessa direzione perché Sklero, da metà degli anni 2000 a oggi, ha pubblicato tre album e questo rappresenta appieno la volontà di alimentare la sua passione per la musica, che porta avanti in piena libertà e in parallelo alla sua attività da tatuatore.