Previsioni meteo 17 agosto 2023: anticiclone dominante

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 17 agosto 2023: anticiclone protagonista dello scenario sull’Italia. Cieli sereni da Nord a Sud e caldo in aumento

Estate piena sull’Italia e condizioni meteo stabili e soleggiate grazie alla presenza di un robusto promontorio anticiclonico di matrice nordafricana che ormai da giorni staziona sulla nostra Penisola. Nella giornata di oggi non avremo variazioni di rilievo e le temperature risulteranno stazionarie o in lieve aumento. Torneranno anche le città da bollino rosso come si evince dal bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute .

Nel corso dei prossimi giorni la situazione sinottica non è destinata a sbloccarsi e pertanto si assisterà allo stesso leit-motiv odierno, con le condizioni meteo che appariranno in prevalenza stabili e asciutte sul nostro Paese, con qualche temporale in formazione soprattutto nelle ore pomeridiane lungo l’arco alpino e prealpino. Le temperature, in questo contesto, risulteranno comunque mediamente in lento, ma costante aumento su valori di alcuni gradi superiori alla media del periodo.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, giovedì 17 agosto 2023.

AL NORD

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento su Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige ed Appennino settentrionale, con piogge e temporali sparsi. In serata residue precipitazioni sulle Alpi orientali, sereno o poco nuvoloso altrove.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità bassa lungo le regioni Tirreniche, sereno altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e locali temporali nelle zone interne della Toscana, soleggiato altrove. In serata fenomeni in esaurimento ovunque con ampie schiarite su tutti i settori.

In Toscana nuvolosità bassa al mattino sulle coste settentrionali, sereno altrove. Al pomeriggio isolati piovaschi sulle zone interne, asciutto altrove. In serata tempo del tutto stabile con cieli sereni ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE

Cieli generalmente soleggiati al mattino, addensamenti bassi lungo le coste Tirreniche peninsulari. Al pomeriggio isolati rovesci sui rilievi appenninici di Campania e Calabria, sereno altrove. In serata torna la stabilità su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni.

In Calabria nuvolosità bassa al mattino sulle coste settentrionali, sereno altrove. Al pomeriggio isolati piovaschi sulle zone interne, asciutto altrove. In serata tempo del tutto stabile con cieli sereni ovunque.

Temperature minime in rialzo al sud, stazionarie altrove. Massime in generale lieve aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .