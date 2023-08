La quinta stagione di Seal Team su Rai 4: la trama degli episodi 1 e 2

In prima visione assoluta su Rai 4 in onda i primi due episodi della serie tv “Seal Team” con le nuove storie del Team Bravo: ecco la trama

Giovedì 17 agosto alle 21:15 Rai 4 propone i primi due episodi della serie Tv Seal Team 5. La serie segue le vicende del Team Bravo una unità d’élite del DEVGRU dei Navy SEAL. La squadra è impegnata in operazioni militari non solo sul suolo statunitense, ma soprattutto in giro per il mondo dove affrontano terroristi, aiutano innocenti, e combattono in nome del loro Paese.

Nella quinta stagione, il Team Bravo partirà per missioni diverse da tutte quelle fatte in precedenza. A peggiorare le cose, queste missioni includeranno elementi personali che avranno un impatto su ogni singolo operatore.

Negli episodi in onda stasera, nel Team Bravo sono tutti scioccati quando apprendono che un’esercitazione è in realtà una copertura per una missione segreta per far uscire un esperto di armi da uno dei Paesi più pericolosi del mondo.

Nel secondo episodio, quando l’operazione di Bravo è compromessa, devono capire come fuggire inosservati da uno dei Paesi più pericolosi del mondo.