Flaminia in digitale con il nuovo disco “XYZ”

Elettronica e pop dal baricentro in costante movimento in un susseguirsi di saliscendi tra lotte emotive nel nuovo ep di Flaminia

XYZ è il nuovo EP di FLAMINIA. Anticipato dai singoli Voglio un fiore e Foresta, il disco vuole raccontare un percorso musicale in costante movimento e immerso tra sperimentazioni e rintocchi elettronici.

XYZ è un EP in cui sembra scorrere un continuo susseguirsi di saliscendi tra lotte emotive legate ad un presente in cui sentirsi accolti ed un futuro che ammalia e spaventa allo stesso tempo. La paura dell’incertezza è anche il fascino del mistero. Una danza contro lo spazio e contro il tempo che si riflette in un viaggio emotivo forte, tra suoni taglienti e metallici che emergono da un tessuto pop ed elettronico con echi dance.

Il disco è impreziosito dalla focus track Altalene: “Altalene parla di sentire. Sentire troppo una persona fino viaggiare all’unisono, fino a ritrovarsi in bilico tra quella che eri e quella che sei. Tra la paura di perdere e il coraggio di credere c’è una linea impercettibile che ogni tanto si confonde con il resto, ma appartiene solo a me stessa. È il mio centro. Il punto in cui scelgo di saltare se mi lascio andare.” (Flaminia)

TRACKLIST

1. Voglio un fiore

2. Foresta

3. Altalene

4. Piramide di fango

BIO

Flaminia nasce in una famiglia di musicisti. Dopo i sedici si concentra sulla composizione di brani di ispirazione Trip Hop, Jazz e Soul, esibendosi dal vivo in diversi locali e club in tutta Italia, tra i quali il Teatro Salieri di Verona, il Jazz Club di Torino e il Club Kristalia di Pordenone. Nel 2018, tra Nashville e New York, inizia a scrivere e produrre i suoi primi brani in inglese, che si concretizzano in Lotus, il suo primo progetto uscito a novembre del 2020. Con i primi due singoli viene selezionata artista Just Discovered da MTV new Generation e inserita nella playlist del programma di Alessio Bertallot “Casa Bertallot”. A novembre 2021 esce Amore o veleno, il primo di una serie di singoli in italiano che portano alla pubblicazione del nuovo EP Komorebi ad aprile 2022. I brani ricevono una buona attenzione da parte del pubblico e addetti ai lavori e vengono inseriti in diverse playlist Spotify e non solo, tra Fresh Finds Italia a Alessio Bertallot Selecta, passando per Anima R&B e New Music Friday.