Alessandro Privitera online con il brano “Ogni lunedì”

Fuori su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Alessandro Privitera. “Ogni lunedì” racconta il sentirsi intrappolati nella monotonia della vita, con l’umore grigio del lunedì, quando ci si prepara ad affrontare un’altra settimana ma si vorrebbero cambiare le cose. La canzone racconta la disillusione dei nostri tempi e nei rapporti, ma vuole essere un inno al non arrendersi e a cercare di cambiare le cose.

“Mi basta un unico respiro

voglio una fine come in un bel film

senza nessuna resa, pieno di lividi”

Alessandro Privitera è un cantautore pop che ha iniziato la sua carriera musicale in tenera età. Nato il giorno di San Valentino in un paesino del Veneto, ha sempre avuto una grande passione per la musica e la scrittura. Alessandro ama esplorare il mondo e le sue diverse sfumature, ma è una persona riservata. Le sue canzoni sono influenzate dai cantautori italiani e dalla musica pop-rock degli anni 90. Ha conseguito il diploma in composizione elettronica al conservatorio e si interessa anche di tecnologia e innovazione. Artista poliedrico, ha una vasta esperienza sul palco, dove si esibisce sia come cantante solista che come polistrumentista in varie formazioni musicali. Nel 2017 ha partecipato alle selezioni di Area Sanremo classificandosi alle fasi finali. Ha collaborato con vari artisti e produttori musicali per la realizzazione di musiche e jingle per la pubblicità e ha pubblicato diversi brani, tra cui “Facile”, “Domani” e “Adesso”.