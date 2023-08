Su Rai 1 “Hello Again – Un giorno per sempre”: la trama del film

In prima serata su Rai 1 in onda la commedia sentimentale “Hello Again – Un giorno per sempre”: ecco la trama del film

Prosegue su Rai 1 il ciclo di film al titolo “Destinazione amore”. Mercoledì 16 agosto alle 21.25, in prima visione assoluta, andrà in onda una frizzante commedia sentimentale che farà viaggiare nel tempo: “Hello Again – Un giorno per sempre” (Germania, 2020), per la regia di Maggie Peren, con Alicia von Rittberg, Samuel Schneider, Emilia Schüle, Edin Hasanovic.

Da bambina Zazie credeva nell’amore, ma crescendo ha perso fiducia nei rapporti sentimentali, esasperata dai litigi continui dei suoi genitori. L’unico vero legame affettivo è con il suo amico d’infanzia Philipp, con il quale ha avuto una brevissima relazione.

Oramai giovane donna, vive con gli amici Patrick e Anton in un appartamento condiviso che potrebbe anche sembrare la casa di chi non riesce ad avere relazioni durature: Zazie è convinta infatti che nessuno di loro sia fatto per il grande amore. Un giorno però riceve l’invito a nozze di Philipp, con il quale ha perso i contatti da diversi anni. Sicura che la promessa sposa Franziska non sia la donna giusta per l’amico e che Philipp stia per compiere un grosso errore, la donna si presenta alla cerimonia decisa a fermarlo. Nei giorni successivi Zazie si rende conto con stupore di essere bloccata in uno stallo temporale che la riporta continuamente al matrimonio dell’amico, per il quale crede di provare dei sentimenti, finché improvvisamente realizza che il vero amore è davanti ai suoi occhi.