Previsioni meteo 16 agosto 2023: prosegue la fase stabile

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 16 agosto 2023: anticiclone dominante sull’Italia. Tempo stabile e caldo torrido, temporali sull’arco alpino e Appennini

Le condizioni meteo sull’Italia continuano ad essere condizionate dalla presenza di un vasto Anticiclone africano che abbraccia l’intero Mediterraneo centro-occidentale. Il clima risulta infatti tipicamente estivo e con caldo, seppur gradevole nelle ore notturne fin sulle pianure. La giornata di oggi non farà eccezione: avremo cieli sereni da Nord a Sud e assenza di precipitazioni, ad esclusione dell’arco alpino e zone appenniniche. Temperature stazionarie e anche oggi non avremo città da bollino rosso come si evince dal bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute .

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, mercoledì 16 agosto 2023.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolate piogge sulle Alpi orientali. Al pomeriggio instabilità in aumento sui settori alpini con acquazzoni e temporali sparsi, con fenomeni in sconfinamento verso le pianure specie al Nord-Ovest. In serata tempo in miglioramento, salvo residui fenomeni sui rilievi e al Nord-Ovest. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali in sviluppo nelle zone interne, soleggiato altrove. In serata tempo in miglioramento con ampie schiarite. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio locali acquazzoni in sviluppo nelle zone interne, soleggiato sugli altri settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .