Lamante su YouTube con il videoclip di “Mitra”

Disponibile su YouTube il videoclip di “MITRA”, il nuovo singolo de “l’amante” distribuito da Ingrooves Music Group/Universal Music su tutte le piattaforme digitali

Il videoclip di “Mitra”, prodotto e diretto da Domenico Lamanna, rappresenta a pieno il significato del concept de “lamante”, ovvero una donna che non si sente più vittima, agli occhi degli altri, del proprio desiderio sessuale e della propria femminilità. Il mood è volutamente “aggressive” per rafforzare il concetto del non avere taboo in quanto donna in nessun ambito. All’interno del video ci sono delle scene che rimarcano il concept: per esempio la scena in cui i ruoli si invertono dove la donna passa con l’auto e prende in strada uno “slutty boy” (un uomo che interpreta il ruolo della prostituta) o le scene in cui gioco con un mitra, ovviamente giocattolo, e con un proiettile in bocca, sono volutamente provocatorie per rimarcare il concetto di libertà sessuale della donna collegate alla frase del brano “ti scarico il mitra sono lamante” che rappresenta anche il concetto di non farsi mettere i piedi in testa da chi ci vuole schiacciare. Le location sono due, un sottoponte dove solitamente sostano le lavoratrici del sesso per evidenziare la scena dell’inversione dei ruoli, e un club per esprimere a pieno la sensualità della donna attraverso movenze, luci e colori. Le riprese del video sono inquadrature in movimento con scatti rapidi come la scarica del mitra, dinamici per restare legati al mood urban che va “veloce” e per evidenziare il sound adrenalinico del brano

Il brano scritto con Francesco Cianciola (Elodie, Ermal Meta) che ne ha curato anche la produzione con Marco Ravelli (pinguini tattici nucleari ecc) , è un invito a capovolgere il paradigma che vede la donna come oggetto di desiderio sessuale e vuole sottolineare il fatto che il desiderio delle donne debba essere considerato e accettato senza alcun tipo di riserva e/o bigottismo mettendo al comando l’essere femminile. Un processo di crescita personale, in seguito ad esperienze passate, che ha portato l’artista a non sentirsi più vittima, agli occhi degli altri, del proprio desiderio sessuale e della propria femminilità; per questo, “Mitra” è un messaggio di rinascita e dell’accettazione di sé che viene mandato dall’artista a tutte le donne. Accettare se stessi e il proprio corpo può essere più facile a dirsi che a farsi specialmente con i continui standard di perfezione fisica che vediamo giornalmente sui social media e in tv. Il brano è caratterizzato da Influenze musicali hip-pop, rap e trap.

lamante è il progetto di Mary Fazi, studia canto sin da giovanissima presso l’accademia di Luca Pitteri e partecipa a diversi eventi live tra cui il “RDS Music Marathon” a Milano. Ha partecipato a eventi radiofonici in “Radio RCS” di Rovigo e “Radio Sound City” di Bari con la partecipazione di Daniela Desideri. Attualmente sta conseguendo la laurea “Bachelor of Arts” in “Commercial Music” indirizzo dell’University of the West of Scotland e lavorando ai brani suo primo ep.