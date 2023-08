Tornano i Lost Kids: il nuovo singolo è “Nostalgia”

Fuori in digitale per Conspiracy Agency “Nostalgia”, il nuovo singolo dei Lost Kids distribuito da The Orchard

Online per Conspiracy Agency “Nostalgia” ( https://orcd.co/nostalgialostkids ), il nuovo singolo dei Lost Kids distribuito da The Orchard.

Dopo la pubblicazione, a inizio anno, del loro terzo EP, “Tutto male, grazie”, il duo romano formato da Morow (vero nome Flavio Strabbioli) e Atoker (Gabriele Breccia) si rifà vivo a stretto giro con un brano sentimentale.

Così i due giovani artisti raccontano il pezzo: “Nostalgia raccoglie una serie di piccoli momenti felici che fanno sentire vivi e di cui si prende coscienza solo perché appartengono a un passato che non tornerà. Nonostante sia un brano incentrato sulla bellezza di questi ricordi vissuti con una persona che ora non c’è più, allo stesso tempo sprona a lasciar andare il passato e a guardare avanti. Abbiamo deciso di raccontare la nostalgia con dei suoni cupi che rimandano un po’ alla parte ‘negativa’ e triste di rimanere bloccati nei ricordi. Allo stesso tempo, però, il beat è carico e il ritornello, in parte, è esplosivo, perché volevamo mettere in risalto il lato più energico che spinge a farsi carico di questa sensazione e a superarla”.

Nati nel 2017, i Lost Kids hanno una formazione musicale mista: Morow ha seguito un percorso classico studiando pianoforte mentre Atoker produceva musica elettronica. Da questa diversità hanno sviluppato un approccio alla musica trasversale, ispirandosi a vari generi. Dopo aver pubblicato due EP, “Lost Tape” (2020) e “Syntetico” (2021), nel 2022 hanno partecipato a X Factor arrivando fino ai bootcamp e, nello stesso anno hanno affidato la direzione artistica del loro progetto musicale a Close Listen e Ayden Lau. Nel 2023 hanno pubblicato “Tutto male, grazie” mentre Morow ha iniziato un percorso da autore, in collaborazione con Leo Pari, lavorando per artisti come Leo Gassman e Irene Grandi.