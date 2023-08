I Punta Raisi sui digital stores con il brano “Vivo io”

Il ritorno della rock band Punta Raisi: 14 anni dopo. Il nuovo singolo remixato “Vivo Io” sarà presto pubblicato dall’etichetta discografica di Roma “Garage Noise Label”

“Vivo Io ripercorre lo stato d’animo di chi cerca la libertà perduta ad ogni costo, di chi si sente ancora di avere un padrone che chiede cose assurde, che lo rende schiavo. Il momento cruciale del brano è l’invito a ribellarsi: Tu non hai capito”.

Il progetto della band casertana ha ampie prospettive ed ambisce a proporsi su scala nazionale. Subito dopo l’uscita di questo brano i Punta Raisi hanno in progetto la pubblicazione di due singoli inediti scritti dal fondatore e cantante/chitarrista della band Carlo Pascarella.

Questo può essere il preludio dell’uscita di un album in studio con la previsione di riscontrare lo stesso successo del primo album della band “Mi Liberi O No” (2002). Già disponibile su tutte le piattaforme digitali in versione remixata.

A comporre la band, oltre che il front man Carlo Pascarella, vi sono il tastierista Benny Farina e il Bassista Domenico Gentile. Altro grande “scoop” che trapela tra gli addetti al settore è che nei nuovi due singoli in cantiere sarà ospite come voce femminile Francesca Pascarella.

“Vivo Io” il nuovo brano in uscita sarò disponibile su tutte le piattaforme digitali, da Spotify a Deezer, da Apple Music ad Amazon, fino a You Tube, questo coincide con un punto di svolta della band per l’ampiezza internazionale degli ascolti che ci saranno. La loro musica sarò infatti disponibile in tutto il mondo accendendo con un semplice clic.

I Punta Raisi hanno un genere definito ma vasto, il rock psichedelico della band è contaminato da influenze pop, blues, e persino rap. Dove fanno da protagoniste le chitarre e la sperimentazione sempre al passo con l’evoluzione del rock.

Le tematiche affrontate , come da tradizione della band, sono di forte impatto sociale. Lo stesso nome “Punta Raisi” è un omaggio al giudice Giovanni Falcone ucciso dalla mafia a Palermo sull’autostrada Palermo – Punta Raisi per l’appunto.

Attualmente su Spotify, i fans e le nuove generazioni, potranno ascoltare le celebri tracce: “Tu, Sodoma E Camorra”, “Mi Liberi O No?”, “Ti Sei Montato La Testa”, “Elettrica Danza”, “Caserta Deserta” e naturalmente “L’Aria”, la suite in quattro parti che apre il cd.