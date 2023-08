Su Rai 2 il finale di “Che Todd ci aiuti”: ecco cosa succederà

In prima serata su Rai 2 torna “Che Todd ci aiuti”: ultimo appuntamento estivo con la serie in onda in prima assoluta, ecco il finale

Lunedì 14 agosto, su Rai 2 alle 21.20, in prima visione assoluta, ultimo appuntamento estivo con la serie “Che Todd ci aiuti”. Marcia Gay Harden, grande interprete di cinema e di serie tv, Premio Oscar come attrice non protagonista nel 2001, e Skylar Astin interpretano rispettivamente una meticolosa avvocata, Margaret Wright, e suo figlio Todd, investigatore brillante ma con un senso delle regole e della legge piuttosto flessibile, che la donna assume per le indagini nel proprio studio legale.

Madre e figlio, tra battibecchi e riconciliazioni, dovranno affrontare tre nuovi casi: nel primo episodio, “Non puoi parlarmi”, Margaret è convinta da Gus ad assumere, insieme a lui, la difesa del comune di Portland in una causa che riguarda il crollo di un palazzo in costruzione in cui sono morte due persone. Nel frattempo, Todd incontra Peter, il fidanzato di Susan, che gli chiede di investigare sulla scomparsa di un’impiegata della sua società. Todd accetta per poi scoprire che Peter è anche il proprietario del cantiere che aveva edificato l’edificio crollato e che, assistito da Susan, sta per fare causa al comune, a sua volta difeso da Margaret e Gus.

In “La donna mostro-serpente”, Todd è sconvolto dalla visita di Veronica, uscita di prigione dopo aver collaborato con la giustizia nel far arrestare un poliziotto corrotto. Ora dei criminali vogliono ucciderla e chiede a Todd di recuperare dei soldi che ha nascosto nel loro vecchio ufficio di investigazioni, promettendo di sparire per sempre una volta recuperato il denaro. Todd decide di aiutarla, ma si trova coinvolto suo malgrado in un giro di scommesse clandestine. Nell’ultimo episodio “Ivan il terribile”, Margaret, con l’aiuto del figlio, scopre di aver ricevuto un pagamento in criptovalute. A farle quel pagamento è stato un certo “Ivan il terribile”, un temutissimo hacker contro il quale il Dipartimento della difesa lotta da tempo.