Nathalie sulle piattaforme streaming con “Lonely Gold”

Esce Lonely God, il secondo singolo di “Freemotion”, l’album a energia solare registrato in camper e open air da Nathalie

Prosegue il viaggio nel mondo di Nathalie, a bordo del suo camper/studio di registrazione, con Lonely God il secondo singolo dell’album diffuso Freemotion, partito a maggio e che accompagnerà il pubblico della vincitrice di X Factor 4 – anche in gara tra i big di Sanremo 2011 – fino a ottobre 2023.

Link di ascolto: https://linktr.ee/ nathaliemusic

La seconda tappa dell’album interamente registrato in camper ed en plein air esclusivamente con l’utilizzo dell’energia solare – progetto discografico completamente a impatto zero – ci porta in un’altra dimensione sonora di Nathalie. Rispetto al primo singolo, infatti, Lonely God è un brano dalle atmosfere “western” e dal sound blues rock, cantato interamente in inglese: una canzone ironica sulla natura umana, perfettamente imperfetta.

“Lonely God è un brano che ho eseguito per anni nei concerti” spiega Nathalie “ed era perfetto per questo album e per essere registrato all’aria aperta sotto il sole d’estate. È l’unico brano di Freemotion nato prima, è un omaggio a chi mi segue da tempo, molti fan negli anni mi hanno chiesto quando lo avrei messo in un album. Il testo è una riflessione ironica sull’imperfezione di noi essere umani, ho immaginato un paradiso vuoto con un dio solitario che viene sulla Terra cercando compagnia”.

È così che Nathalie conferma il suo particolare estro creativo e quel rapporto elettivo con la musica e con la parola che nel 2010 la resero “rivoluzionaria” prima cantautrice rock a vincere un talent in Italia, conquistando i giudici di X Factor.

A distanza di 5 anni dall’uscita di Into The Flow, Freemotion è un racconto diffuso e a tappe che accompagnerà l’ascoltatore con un singolo al mese, mostrando le molte anime di Nathalie. Un album autoprodotto che l’ha vista per tre anni incidere ogni singolo brano all’aria aperta e a bordo di un camper – trasformato in studio di registrazione ecosostenibile alimentato con pannelli solari – in compagnia di amici e colleghi che l’hanno accompagnata in questo nuova avventura. È un’immersione in un mondo musicale fatto di suoni, parole e colori che i fan della cantautrice ripercorreranno a tappe, fino a ottobre 2023, scoprendo la storia di questo incredibile viaggio fra musica, sostenibilità e nuove possibilità.

Nella sua carriera Nathalie ha calcato palcoscenici di ogni genere, da quello di Sanremo a quello del carcere femminile di Rebibbia, portando sé stessa e la sua voglia inconfondibile di fare musica in piena libertà. Cantautrice esile e appassionata, nella sua musica mescola atmosfere intimistiche e rock. Bilingue dalla nascita e grande viaggiatrice, scrive i testi in italiano, francese, inglese e spagnolo. Raggiunge il grande pubblico nel 2010 vincendo X Factor 4 nella squadra di Elio e portando il suo inedito “In punta di piedi” in finale. Nel 2011 è tra i Big del Festival di Sanremo con la direzione artistica di Gianni Morandi, partecipando con la canzone “Vivo sospesa”. Ha all’attivo l’EP “In punta di piedi” (2010) e gli album “Vivo Sospesa” (2011), “Anima di Vento” (2013), registrato tra Roma e gli Abbey Road Studios di Londra e “Into the Flow” (2018), album concepito attorno all’elemento acqua, da cui è stato estratto il singolo “Smile-in-a-box”, il cui video vede come ospite l’attore Stefano Fresi. Ha collaborato con artisti italiani e internazionali tra cui Franco Battiato, Raf, Elio e le Storie Tese, Skunk Anansie, Toni Childs e il produttore degli Oasis Owen Morris. Nel 2023 esce Freemotion nato grazie al crowdfunding che ha visto partecipare i fan di Nathalie.