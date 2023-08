L’oroscopo di oggi, lunedì 14 agosto 2023: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, lunedì 14 agosto 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

In amore qualcuno ha detto fermiamoci o mettiamo una pietra sopra al passato e ripartiamo, l’importante è crederci davvero! L’attenzione torna alta nell’ambito del lavoro.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Cerca di mantenere la calma, le pressioni dall’esterno sono parecchie. Nel lavoro evita provocazioni e scontri diretti. Noia nel rapporto di sempre…

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Complicazioni economiche e di lavoro, non preoccupartene troppo, dedica più spazio all’amore. Discussioni con chi non ti capisce o non vuoi farti capire?

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Molta grinta oggi, usala in modo creativo. Innovazioni sul lavoro e in amore.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Chi ha una proposta di lavoro o vuole fare qualcosa in più, compatibilmente con le proprie energie, potrà fare un primo importante passo proprio in questi giorni. Se c’è scontentezza in amore troverai nuova occasione.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Una certa tensione potrebbe già avere attaccato alcuni rapporti sentimentali che da qualche tempo sono difficili da gestire; sii molto accomodante. Nella professione serve più di grinta e determinazione.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Puoi risolvere qualche problema di lavoro lungamente discusso. In famiglia e nelle relazioni interpersonali conti di più, puoi ottenere più consensi, incontri favoriti.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Per chi ha avuto tensione nel corso degli ultimi giorni, ora sembra sparita, oggi torna la voglia di fare, di agire. Novità nel lavoro e si vedono buoni segnali, ora stai dando più valore alla famiglia e all’amore rispetto al passato.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

E’ il momento giusto se devi fare una proposta importante, se una certa collaborazione ti ha stancato, vuoi fare una richiesta. Chiedi che cosa puoi fare: un piccolo desiderio sarà realizzato a breve.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

In arrivo sorprese incredibili nella vita professionale, scelte che aprono una fase estremamente creativa e appagante del tuo lavoro. Recupero in amore dopo alti e bassi. La giornata non permette di fare molto: è consigliabile un po’ di relax!

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Nell’ambiente professionale oggi le cose andranno molto bene. Bene l’amore: le unioni già in piedi possono rafforzarsi o comunque è possibile cercare delle spiegazioni o iniziare a sperare positivamente nel futuro.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Buona giornata! Gli incontri che fai in questo periodo sono importanti, puoi risolvere un problema di lavoro o avere una compensazione per qualcosa che ti è stato tolto. Un cambiamento imposto più che desiderato, l’amore torna protagonista in questi giorni.