Fight for Four: in radio il singolo d’esordio “Kierkegaard”

“Kierkegaard”, questo il titolo del brano di debutto del duo veronese dei Fight For Four, è un’autoaffermazione: il singolo è in radio e in digitale

Fuori Kierkegaard, singolo d’esordio per il duo veronese Fight for Four. Questo brano è pura autoanalisi ed autoaffermazione, una sorta di cavalcata dell’anima attraverso la zona industriale della propria città mentale dove le ombre interiori e quelle esterne si specchiano, si intrecciano e si confondono. Un luogo crudo e glaciale dove si è costretti a fare i conti con sé stessi come in un atto iniziatico.

Tutti questi messaggi vengono esaltati dal sound ricercato della band, che vuole essere chiaro sin dal primo ascolto: un incontro di diverse sonorità supportati da una forte base elettronica. Un processo di trasformazione: questo è Kierkegaard.

Dalle note di un basso e dall’incontro di due voci nascono nell’aprile 2022 a Verona i Fight For Four.

E con loro non nasce solamente un gruppo ma una dimensione che è duplice: una quasi eterea, che si discosta dal reale, ed una che invece la realtà te la sbatte in faccia.

A questo incrocio di dimensioni si è introdotto un elemento che è diventato poi una delle caratteristiche distintive del gruppo: il sound della musica elettronica.

Suoni che ondeggiano, batterie che scalciano, synth che oscillano e si incrociano al suono del basso e delle voci dove l’energia che si crea è totalmente rappresentativa del nome del gruppo: “Fight for four” ossia “combattere per quattro”.

Questi suoni, ancora embrionali, hanno da subito visto la luce del palco e si sono presentati ad un pubblico nuovo e inatteso di un teatro cittadino. Da questo primo passo si è aperta la strada verso numerosi altri live presso locali veronesi e non permettendo ai Fight For Four di esplorare sempre di più il proprio suono, la propria dimensione, le proprie sfumature indagando i fondali della propria identità.

Nonostante le trasformazioni, l’incontro di nuovi suoni, i nuovi palchi e le sperimentazioni, la trama essenziale rimane la singolarità dell’intreccio di queste due voci con la linea di basso. Fight For Four: Alice (voce ed elettronica) e Alessandro (basso, voce ed elettronica).