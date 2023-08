Anna Puricella nelle librerie con “Monteruga”

Si intitola “Monteruga”, un paese abbandonato del Salento, il romanzo d’esordio di Anna Puricella, appena uscito per Fandango Libri

“Monteruga” è il romanzo d’esordio di Anna Puricella, appena uscito per Fandango Libri. Monteruga è un paese abbandonato del Salento, terra di vento e di miraggi. Angelo, il suo giovane custode, se n’è andato a vivere lì da un paio di mesi, alla ricerca di solitudine e pace e un impiego sicuro. Tutto sembra essersi sistemato in qualche modo nella sua vita disastrata da un incidente sul lavoro, quando nell’afa di quell’agosto 1993 comincia ad avere visioni, visioni in carne e ossa che di notte tornano a popolare il borgo spettrale, mentre lo scirocco gli toglie la ragione e il respiro. Ma al di là degli esseri umani, il vero protagonista di queste pagine è il Salento, un Salento senza mare, con tutto il suo ardente carico d’amore, di passione e di sangue.

L’incipit

«Se andasse in giro nudo a quest’ora non se ne accorgerebbe nessuno. Fa così caldo che Angelo deve tenersi leggermente sollevato dal sellone del motorino, per evitare di ustionarsi. Gli sono bastate un paio d’ore sotto il sole per diventare rovente, al motorino, il tempo che Angelo ha concesso a sua madre per pranzare insieme. Ma adesso che si trova in sella, sulla via del ritorno, nota che attorno a sé non c’è nessuno. Vuote le strade e mute le case, la gente si è rintanata all’interno e ha abbassato le tapparelle per stare al rifaro dall’afa. D’estate, alla controra, il mondo si mette in pausa».

L’autrice

Anna Puricella, classe 1982, è cresciuta a San Pancrazio Salentino. Dopo una parentesi londinese si è trasferita a Bari, dove vive. Giornalista professionista, collabora con la redazione di Bari del quotidiano La Repubblica. Ha vinto due volte il premio “Michele Campione”, e il premio “Tommaso Francavilla”. Scrive anche quando nuota. Monteruga è il suo primo romanzo.