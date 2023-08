Su Rai 1 “A Sua Immagine” speciale Assunzione

“A Sua immagine” speciale Assunzione, nel nome di Maria, in onda stamani su Rai 1: il senso di questa festività e la devozione in chiave attuale

Ogni anno il 15 agosto la Chiesa cattolica invita a guardare con maggiore attenzione a Maria. Nella puntata speciale dedicata all’Assunta, “A Sua immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura in onda su Rai1, domenica 13 agosto, alle 10.30, racconterà il senso di questa festività e la devozione in chiave attuale. Lorena Bianchetti illustrerà il progetto “Madonna dell’Adesso” del collettivo FX, un gruppo di street artist al servizio della comunità, che racconta attraverso immagini il legame della Beata Vergine con il territorio.

Si potrà ammirare poi, la Chiesa di Santa Maria Assunta e il vicino Oratorio di San Pellegrino a Bominaco, meglio conosciuto come la Cappella Sistina d’Abruzzo.

Nell’intervista a Franco Malerba realizzata dall’ inviato Paolo Balduzzi verrà svelato perché il primo astronauta italiano nello spazio decise di portare nel proprio zaino le medagliette della Madonna della Guardia. Non mancheranno le suggestive immagini della Madonna dei naviganti, posta sui fondali di Porto Cesareo, in ricordo delle vittime della Costa Concordia nel 2012. Arte, storie e volti nel nome di Maria saranno i protagonisti della puntata speciale dedicata all’Assunta. Come di consueto, la linea passerà alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai1. La celebrazione eucaristica verrà trasmessa dal Santuario di Montevergine in Mercogliano, in provincia di Avellino. Alle 12 come ogni domenica si potrà assistere all’Angelus recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.