Online “Gabriel”, il nuovo autobiografico singolo di gabbbrielll

“Gabriel”: online sulle piattaforme streaming un flusso di coscienza. Il nuovo autobiografico singolo di gabbbrielll fuori per Indieffusione

Disponibile per Indieffusione, “Gabriel” è il nuovo autobiografico singolo del rapper trentino gabbbrielll, un dialogo tra il cervello ed il cuore, la mente ed i sentimenti.

Con uno stile unico ed energico, spaziando tra una vasta gamma di emozioni e affondando le radici nella profonda introspezione del talentuoso rapper, “Gabriel” offre un respiro di sincerità e autenticità nell’universo dell’hip-hop contemporaneo. Il brano è un’incisiva espressione della coscienza nella quale il giovane gabbbrielll utilizza la sua scrittura matura fatta di versi potenti per elencare i motivi e i perché di una vita complicata e mettendo in luce quegli aspetti della quotidianità che spesso vengono trascurati senza fermarsi a riflettere. È un brano che rappresenta un autentico sfogo dei tormenti interiori affrontati dall’artista senza lasciare un attimo di respiro, come quando l’irrazionalità tende a prendere il sopravvento senza concedere tempo e modo di riappropiarsi del controllo.“La creazione di ‘Gabriel’ è stata per me un atto di pura espressione” – Spiega gabbbrielll – “Volevo canalizzare le mie emozioni e i miei pensieri più profondi attraverso la musica, e penso che questo brano sia un riflesso autentico di me stesso come artista e individuo.”

Con la sua scrittura autobiografica, gabbbrielll si è messo alla ricerca di quelle immagini e parole che potessero aiutarlo a mettere in ordine le sue emozioni e, allo stesso tempo, trasmettere all’ascoltatore un’esperienza intensa ed emozionante, intrisa di autenticità e passione.

Gabriel Campolongo, in arte gabbbrielll, è un giovanissimo ragazzo del Trentino che suona il pianoforte e il violino e frequenta il Liceo Musicale e Conservatorio a Riva del Garda. La sua regola principale è non porsi limiti per quanto riguarda i generi, ma sperimentare più cose possibili e, soprattutto, divertirsi in quel che si fa. Dopo aver passato la sua intera vita ad ascoltare musica, ha deciso di dedicarsi a questa sua grande passione iniziando a scrivere su beat trovati online. Dopo mesi di pratica e prime pubblicazioni, debutta il 25 Dicembre 2022 con “Giorni Migliori”, brano autoprodotto e, da lì in poi inizia a dedicarsi completamente alla musica alternandola alla scuola fino a pubblicare i successivi due singoli, “Stessa Storia” e “Il peso dell’odio” con Indieffusione