Linfoma diffuso a grandi cellule B: negli USA approvato glofitamab

Linfoma diffuso a grandi cellule B r/r: l’agenzia Fda approva glofitamab, primo anticorpo bispecifico con una durata fissa di trattamento

L’Fda ha approvato glofitamab per il trattamento di pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) recidivato o refrattario (R/R) non altrimenti specificato o linfoma a grandi cellule B (LBCL) derivante da linfoma follicolare, dopo due o più linee di terapia sistemica. Sviluppato da Roche sarà messo in commercio con il marchio Columvi .

Questa indicazione è approvata in regime di approvazione accelerata in base al tasso di risposta e alla durata della risposta nello studio di Fase I/II NP30179. Il mantenimento dell’approvazione per questa indicazione può essere subordinato alla verifica e alla descrizione del beneficio clinico in uno studio di conferma. Il farmaco sarà disponibile negli Stati Uniti nelle prossime settimane.

“Le persone affette da linfoma diffuso a grandi cellule B che hanno superato più linee di terapia hanno una prognosi infausta e hanno un disperato bisogno di ulteriori opzioni terapeutiche”, ha dichiarato Levi Garraway, Chief Medical Officer e Head of Global Product Development. “Come trattamento a durata fissa e non disponibile, che fornisce tassi di risposta duraturi, riteniamo che Columvi possa cambiare il modo in cui questo linfoma aggressivo viene trattato, rafforzando il nostro impegno nel portare opzioni terapeutiche innovative a persone con esigenze critiche non soddisfatte”.

Linfoma diffuso a grandi cellule B

Il DLBCL è una malattia aggressiva e difficile da trattare ed è la forma più comune di linfoma non-Hodgkin negli Stati Uniti. Sebbene molte persone affette da DLBCL rispondano al trattamento, la maggior parte di coloro che hanno una ricaduta o sono refrattari ai trattamenti successivi hanno esiti negativi.

“I pazienti affetti da linfoma diffuso a grandi cellule B recidivato o refrattario possono andare incontro a una rapida progressione del loro tumore e spesso hanno urgentemente bisogno di un’opzione terapeutica efficace che possa essere somministrata senza ritardi”, ha dichiarato Krish Patel, Direttore del Programma Linfomi presso lo Swedish Cancer Institute di Seattle e sperimentatore dello studio glofitamab di Fase I/II NP30179. “L’esperienza degli studi clinici dimostra che il farmaco può offrire ai pazienti con linfoma diffuso a grandi cellule B recidivato o refrattario una possibilità di remissione completa con un’immunoterapia a durata fissa e che tali remissioni possono potenzialmente essere mantenute anche dopo la fine del trattamento.”

Efficacia e sicurezza del farmaco

L’approvazione accelerata della Fda si basa sui risultati positivi dello studio di Fase I/II NP30179 di glofitamab, somministrato come ciclo fisso per 8,5 mesi in 132 pazienti affetti da DLBCL recidivati o refrattari a terapie precedenti, tra cui circa un terzo (30%) che aveva ricevuto una precedente terapia con cellule CAR T. Inoltre, l’83% era refrattario alla terapia più recente.

I risultati hanno mostrato che i pazienti trattati con glofitamab a durata fissa hanno ottenuto una remissione duratura, con il 56% dei pazienti che ha ottenuto una risposta globale (OR; 74/132 [95% intervallo di confidenza (CI): 47-65]) e il 43% dei pazienti che ha ottenuto una risposta completa (CR; 57/132 [95% CI: 35-52]). Oltre due terzi di coloro che hanno risposto hanno continuato a rispondere per almeno nove mesi (68,5% [95% CI: 56,7-80,3]). Il tasso OR è la combinazione del tasso di CR (scomparsa di tutti i segni e sintomi del tumore) e del tasso di risposta parziale (diminuzione della quantità di tumore nell’organismo). La durata mediana della risposta è stata di 1,5 anni (18,4 mesi [95% CI: 11,4-non stimabile]). I dati dello studio NP30179 sono stati recentemente pubblicati sul New England Journal of Medicine.

Tra i 145 pazienti che hanno ricevuto glofitamab nello studio, gli eventi avversi (AE) più comuni sono stati la sindrome da rilascio di citochine (CRS; 70%), che può essere grave o pericolosa per la vita, il dolore muscoloscheletrico (21%), l’affaticamento (20%) e il rash (20%). La CRS è stata generalmente di basso grado (il 52% ha manifestato un grado 1 e il 14% un grado 2).

Come si somministra: una terapia a durata fissa

Glofitamab è il primo e unico anticorpo bispecifico che coinvolge le cellule T CD20xCD3 per il trattamento del DLBCL R/R, somministrato per un periodo di tempo definito. A differenza degli approcci “treat-to-progression”, in cui il trattamento viene somministrato indefinitamente fino a quando il tumore non progredisce o la terapia non può essere tollerata, glofitamab viene somministrato in 13 infusioni endovenose per un massimo di 12 cicli (incluso il dosaggio step-up) o fino alla progressione della malattia o alla non tollerabilità del trattamento, a seconda di quale situazione si verifichi per prima.

Dopo il ciclo 1, glofitamab viene somministrato una volta ogni tre settimane. Progettato per essere completato in circa 8,5 mesi, Columvi offre alle persone affette da DLBCL R/R una data di fine del trattamento e la possibilità di un periodo senza trattamento. Inoltre, glofitamab è un’opzione di trattamento senza chemioterapia, pronta per l’infusione. I pazienti vengono pretrattati con una singola dose di obinutuzumab sette giorni prima di iniziare glofitamab. Ai pazienti vengono somministrati anche un corticosteroide, un antipiretico (farmaco per ridurre la febbre) e un antistaminico come premedicazione per ridurre il rischio di sindrome da rilascio delle citochine (CRS).