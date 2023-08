Joanne Jervis nuova manager di Daiichi Sankyo Italia

La scozzese Joanne Jervis è diventata la nuova Managing Director & Head of Specialty Division Daiichi Sankyo Italia

E’ una dottoressa e arriva dalla Scozia. Si tratta di Joanne Jervis, la nuova Managing Director & Head of Specialty Division Daiichi Sankyo Italia.

Nata a Glasgow ha lavorato per alcuni anni come Podologo Clinico all’interno del servizio sanitario scozzese, per poi conseguire un MBA e proseguire la sua carriera all’interno di aziende farmaceutiche, diagnostiche e biotecnologiche. In 25 anni ha ricoperto diversi ruoli in varie aree quali le vendite, il management, gli affari governativi, il market access e la patient advocacy, non solo nel Regno Unito ma anche in Irlanda e in numerosi altri Paesi europei per multinazionali come AstraZeneca, Sanofi, Celgene e Roche.

Grazie alle abilità dimostrate sia in ambito clinico che manageriale, Jervis non ha solo gestito il ciclo di vita di prodotti maturi, ma ha partecipato attivamente al lancio di molti nuovi farmaci e tecnologie diagnostiche innovative, che hanno davvero cambiato la vita dei pazienti. Ha infatti lavorato a livello internazionale su diversi prodotti di punta nelle aree terapeutiche della gastroenterologia, della psichiatria, del diabete, dell’oncologia e del cardiovascolare.

Nel 2016 è entrata in Daiichi Sankyo come consulente con l’obiettivo di supportare la filiale inglese nello sviluppo di nuovi approcci al lavoro e alle relazioni con i sistemi sanitari e i clienti, con conseguente trasformazione dell’attività e del business. Dopo soli quattro anni ha assunto il ruolo di Country Manager in Irlanda, concentrandosi sulla creazione di un modello di business redditizio e sostenibile.

“Da medico la mia priorità è sempre stata e resta la ricerca di soluzioni volte al miglioramento delle condizioni cliniche dei pazienti e a garantire loro l’accesso a nuovi farmaci, ma nel ruolo di manager posso mettermi al servizio dei pazienti in modo diverso, ampliando il raggio di azione, collaborando con gli altri stakeholders e le istituzioni di diversi Paesi per offrire un contributo allo sviluppo di servizi utili per i pazienti e supportare i sistemi sanitari nazionali” spiega Joanne Jervis.

“Sono davvero entusiasta di intraprendere questa nuova sfida alla direzione di Daiichi Sankyo Italia e del suo team straordinario, sono sicura che insieme continueremo ad incrementare il successo ottenuto in questi anni in ambito cardiovascolare, restando sempre a fianco dei pazienti, ascoltando la loro voce e i loro bisogni di cura non ancora soddisfatti”.