Nella mattinata su Rai 2 torna “Felicità 2023 – La stagione dell’amicizia e del rispetto”. Peppino Di Capri ed Edwige Fenech protagonisti della puntata

Peppino di Capri ed Edwige Fenech sono i protagonisti della seconda puntata di Felicità 2023 in onda sabato 12 agosto ore 12.02 su Rai 2. Il leggendario cantante caprese si racconta a Pascal Vicedomini in occasione del suo 84 esimo compleanno con la determinazione di un ragazzino che deve ancora lavorare per il suo pubblico.

La popolarissima attrice franco-algerina, tornata sull’isola di Tiberio dopo dieci anni di “esilio volontario” a Lisbona, ha invece modo di rivivere i momenti da lei vissuti a Capri di cui è anche cittadina onoraria. E ha modo di manifestare entusiasmo, per il rilancio della sua carriera di attrice per iniziativa di regista Pupi Avati che l’ha voluta recente protagonista del film “La quattordicesima domenica del tempo ordinario”.

E anche tenerezza, per la sua recente nuova realtà da “nonna” di due nipotini.

Con Pierpaolo Pretelli Vicedomini parlerà dell’importanza di far comprendere ai giovani la necessità di conciliare divertimento e rispetto per se stessi e per il prossimo in generale.

Nel corso della trasmissione anche la rubrica sul cinema di Soleil Sorge con Enrico Vanzina e sullo stile di vita con il professore Pietro Lorenzetti. E poi i contributi di Caterina Milicchio per la formazione dei giovani loro inserimento graduale nella società. Tra gli altri ospiti l’attore Ubaldo Pantani, il cantautore Erminio Sinni ed i manager Elisa Zambito, Francesco La Ruffa e Giovanni Acampora.