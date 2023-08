Su Rai 2 “L’ultima ossessione del dottor Beck”: la trama del film

Per il ciclo “Nel segno del giallo” in prima serata su Rai 2 in onda il film “L’ultima ossessione del dottor Beck”: ecco la trama

Quinto capitolo della saga thriller che ha per protagonista l’inquietante dottor Albert Beck, interpretato con maestria da Eric Roberts. In onda su Rai 2, sabato 12 agosto alle 21.20 in prima visione assoluta, “L’ultima ossessione del dottor Beck”.

Il chirurgo psicopatico, ossessionato dalle giovani donne, dopo aver appiccato il fuoco alla prigione psichiatrica in cui era rinchiuso, si dà alla fuga e si nasconde in una casa disabitata, finché non arrivano i nuovi inquilini che ne hanno acquistato la proprietà: una madre vedova, Maggie, e Alexa, la figlia diciottenne.

Beck, per non essere scoperto, è costretto a rintanarsi in soffitta e dall’alto del suo nascondiglio spia morbosamente tutto quello che fanno le due ignare inquiline. Soprattutto non perde di vista ogni movimento della bella Alexa che, guarda caso, ha un problema di cuore di cui il dottore decide di prendersi cura. Regia di Jeffe Hare, con Eric Roberts, Grace Patterson, Carrie Schroeder.