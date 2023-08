Previsioni meteo 12-13 agosto 2023: torna il caldo africano

Le previsioni meteo di oggi, sabato 12 e domenica 13 agosto 2023: prosegue la fase di tempo stabile e caldo in aumento con il ritorno dell’anticiclone africano

Condizioni meteo stabili e soleggiate su tutta l’Italia nella giornata di oggi e in quella di domani grazie al ritorno dell’anticiclone africano che porterà però anche una nuova ondata di caldo. Il movimento verso nord-est di una profonda depressione atlantica spingerà infatti il promontorio africano a piegarsi sempre più verso est, con la risalita di aria calda dal nord Africa occidentale che dal weekend interesserà maggiormente la Penisola Italiana. Secondo weekend di agosto che vedrà quindi condizioni meteo stabili e cieli soleggiati salvo dell’instabilità pomeridiana sui settori alpini.

Le temperature tenderanno ad aumentare soprattutto al Centro-Nord, portandosi anche di qualche grado sopra la media, con massime anche sopra i 35°C nelle zone interne del Centro (versante tirrenico) e sulla Sardegna. Ondata di caldo che proseguirà anche nella settimana di Ferragosto. Per il momento non avremo ancora città da bollino rosso secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute .

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, sabato 12 agosto e domenica 13 agosto 2023.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni e qualche velatura al Nord-Ovest. Al pomeriggio instabilità in aumento sui settori alpini con acquazzoni e temporali sparsi, soleggiato sul resto del Nord. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo residui fenomeni in Trentino Alto Adige. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio non sono previste variazioni con cieli per lo più soleggiati, qualche nube in formazione nelle zone interne. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime stabili o in lieve calo e massime in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio nuvolosità in formazione nelle zone interne ma senza fenomeni di rilievo associati, soleggiato altrove con qualche velatura. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime stabili o in lieve calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .