La nuova canzone dei The Cyborgs ha anche un videoclip

“Leave me and my woman alone” dei The Cyborgs ha anche un videoclip su YouTube: il brano è anche sulle piattaforme digitali

Dopo l’anteprima su Rockon è da oggi disponibile anche su YouTube il videoclip ufficiale di “Leave me and my woman alone”, il nuovo singolo dei The Cyborgs uscito per Bloos Records.

Con questo brano (prodotto dagli stessi The Cyborgs e Cristopher Bacco di Studio 2) il duo scova un blues direttamente dalla cantina di Robert Lee Burnside, un bluesman probabilmente poco conosciuto ai più, ma che è stato capace di influenzare le nuove generazioni arrivando fin dentro al rock. Black Keys, White Stripes e altri possono testimoniare.

Non è la prima volta che i The Cyborgs si tuffano nel Mississippi pescando le sonorità dell’Hill-Country Blues e rielaborandole alla loro maniera. Il risultato è indubbiamente molto interessante e per niente scontato. Curioso il fatto che in questo brano i The Cyborgs decidono di ospitare un terzo elemento diventando per l’occasione un trio. La collaborazione, come per il precedente singolo “Goin’ To Chiks House” è con Harmonica Bulldog, e il risultato anche stavolta è esplosivo.

“L’immaginario dei The Cyborgs odora sempre di deserto post-apocalittico. La pioggia smette di abbattersi sulla terra. I cani smettono di abbaiare, e perfino il Diavolo sembra trovare riposo. Un luogo, questo, dove un Cyborg e la sua donna possono forse finalmente trovare la pace che hanno sempre desiderato. Quello che sembra voler raccontare questa canzone, in realtà si scoprirà essere poi solo un illusione…”