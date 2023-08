Su Rai 2 il finale di “Professor T”: ecco cosa succederà

In prima serata su Rai 2 in onda “Professor T”: ultimo appuntamento con i casi di Jasper Tempest, ecco la trama

Su Rai 2, venerdì 11 agosto, in prima visione assoluta, ultimo appuntamento alle 21.20 con la seconda serie che racconta le indagini del “Professor T”, Jasper Tempest, geniale e maniacale criminologo affetto da disturbi ossessivi compulsivi. Il nevrotico e caratteriale docente di Cambridge, interpretato da Ben Miller, non solo dovrà affrontare due casi enigmatici ma anche le sue più grandi paure personali.

Nell’episodio dal titolo “Il processo”, il professor Tempest decide di portare in aula, come oggetto di studio per i suoi studenti, il processo di Sean Hallett, un uomo accusato di omicidio.

Nonostante non abbia collaborato con la polizia al caso, il professore non è convinto della colpevolezza dell’uomo, chiede quindi a Lisa di consultare in segreto gli atti d’indagine. Nel frattempo, Jasper trova finalmente il coraggio di dire alla sua tirannica madre il trauma che ha vissuto da bambino e il motivo per cui le porta rancore.

Nel secondo episodio, “Il canto del cigno”, le indagini riguardano l’omicidio in un locale notturno di un agente sotto copertura. I sospetti ricadono prima su una ragazza del night e un trafficante di droga, e poi sulla moglie. Ma la vicenda si complica ulteriormente perché sembra che anche qualcuno della polizia sia implicato nel caso. Oltre a Ben Miller figurano nel cast Emma Naomi, Stuart Campbell, Frances de la Tour, Sarah Woodward, Douglas Reith, Juliet Stevenson.