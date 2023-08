Seryo pubblica il suo primo EP per Warner Music

SERYO pubblica il suo primo EP dall’omonimo titolo, firmato MK3/ Warner Music Italia. 11 tracce che si alternano in lingua italiana e in inglese

SERYO pubblica il suo primo EP dall’omonimo titolo, firmato MK3/ Warner Music Italia. 11 tracce che si alternano in lingua italiana e in inglese, dal forte sapore rock e da un retrogusto intriso da sonorità soul e blues, traghettate dall’inconfondibile e potente voce di SERYO, capace anche di raggiungere le note più intime della musica con grande sensibilità.

Si intitola “YOU AND I” la focus track che racconta l’amore, l’amarsi, l’amare, attraverso una vocalità graffiante che cerca di immergersi negli angoli più bui dell’’Io, cantandone anche l’imperfezione. In tutto l’EP è evidente l’influenza musicale del rock, immaginario che riporta alle band e agli artisti che hanno reso grande questo genere.

“Questi brani sono forse una piccola miccia che solo l’ascoltatore potrà proteggere dal vento. La musica non dovrebbe insegnare ma stimolare all’esperienza ed accompagnarla.” – dichiara SERYO

TRACKLIST

NON MI PARLARE PIÙ YOU AND I CHI L’AVREBBE MAI DETTO DIVENTO ROSSO CAMERA D’ALBERGO HO FATTO UN PIANO IO E TE WHO’D HAVE EVER SAID HALLELUJAH IT’S A MAN’S WORLD FALLIN’

SERYO alias Nicola Cavallaro, nasce a Catania nel 1991.

Del suo carisma si accorge prima il web con milioni di visualizzazioni ed Alicia Keys che in occasione dell’anniversario del brano “Fallin’”, pubblica all’interno del proprio sito web ufficiale la cover di Seryo, segnalandola come la migliore reinterpretazione maschile al mondo. Nel 2017, dopo aver calcato centinaia di palchi italiani ed europei, partecipa a “The Voice” Francia dove batte ogni record: in 14 secondi conquista l’approvazione dei 4 i coach del programma e del pubblico francese che con standing ovation, lo porta in finale. La sua musica arriva in vetta alle classifiche francesi portandolo su numerosi palchi al fianco di artisti come James Blunt e tanti altri. Subito dopo, anche l’Italia si accorge di Seryo, invitandolo nelle più importanti trasmissioni televisive (“L’anno che verrà” – Rai1; “Music” – Canale5; Tgcom24) e radiofoniche (Radio Rai1; Radio 105; All Music Italia; Tim Music).

Nel 2019, spinto dal continuo bisogno di sperimentazione, partecipa ai casting di X Factor Italia arrivando alle fasi finali dei live su Sky Uno. Nel 2022 la sua cover “It’s a man’s world” di James Brown è stata segnalata e pubblicata sui canali ufficiali della famiglia Brown come una delle migliori reinterpretazioni al mondo. Nel 2023 firma un accordo discografico con Warner Music Italia e con l’agenzia di management MilanoK3.