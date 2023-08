I Daushasha tornano con la canzone “Riviera”

Disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo dei Daushasha, dal titolo “Riviera“, band e collettivo veneto

E’ su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo dei Daushasha, dal titolo “Riviera“, band e collettivo veneto che spazia dalle influenze balcaniche a quelle della pizzica salentina. “Riviera” è una canzone per accogliere l’estate, un’estate fatta di un miscuglio di nottate passate in riva al mare a Jesolo, a bere l’ultima sulla sabbia fredda dopo le serate a fare festa nei locali e nelle discoteche del lido.

Ma le notti in riva al mare ci evocano anche quelle estati idealizzate delle canzoni anni ‘60, con Modugno e Bindi che cantano in sottofondo. Per cui per forza questo pezzo doveva avere un’anima sia elettronica che anni ‘60, il tutto suonato da una band che da sempre fa folk e da sempre ha voglia di ballare e di far ballare.

La produzione del pezzo è stata curata dai nostri chitarristi Luca Lago e Francesco Casagrande che si sono chiusi in studio per creare questo brano. “Riviera” nasce come un remix di una canzone folk che deve ancora essere scritta, probabilmente nel prossimo futuro ci sarà un Riviera De-Mix.

