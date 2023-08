Chiara Filomeni online con la canzone “Dignità rubata”

Chiara Filomeni, cantautrice marchigiana da tempo trasferitasi a Londra, in radio e in digitale con il singolo “Dignità rubata”

Fuori il nuovo singolo di Chiara Filomeni dal titolo “Dignità Rubata”. Con questo pezzo, la cantautrice marchigiana di stanza a Londra ci accompagna nel suo mondo interiore raccontandoci le sue ferite, ma lo fa con una vivace leggerezza che si ispira alle sonorità brasiliane. “Dignità Rubata” è un brano perfetto per avvicinarsi all’estate in punta di piedi, nel dolce risveglio in un nuovo inizio.

“Dignità Rubata è catarsi, dolore e allo stesso tempo libertà. Era una canzone necessaria per me come artista e come persona. Avevo bisogno di mettere in musica una esperienza che mi porto dentro e la cui ferita non si rimarginerà mai completamente. La sua profondità nel testo si sposa perfettamente con la leggerezza musicale, la cui ritmica richiama quella della bossanova, combinandosi con suoni moderni, elettronici. La connessione con la me di qualche anno fa e il ricordo di una perdita improvvisa mi avvicinano a quella gioventù non poi così bruciata, ma anzi intenta a capirsi, a scoprirsi. Gli esiti della conoscenza di sé possono essere diversi, tragici o di rinascita. Io spero che raccontando questa storia, i miei ascoltatori possano sentirsi meno soli e più compresi.”

BIO:

Chiara Filomeni è una cantautrice marchigiana da tempo trasferitasi a Londra. La sua musica racconta una profonda riflessione emotiva attraverso brani che esplorano R&B ed elettronica, unendosi fluidamente con il cantautorato italiano. Chiara è cresciuta con le favole della nonna, con Pavarotti che cantava “Vincerò” nella macchina del nonno, con i cantautori italiani che riempivano il silenzio della casa, e suo padre che cantava “Non ho che un canto” mentre lei fingeva di essere Biancaneve, e sua madre che le chiedeva di fischiare da dentro la culla. Vincitrice di Area Sanremo nel 2015 e finalista a Castrocaro nel 2013, la sua esperienza nell’industria musicale inizia molto presto, ma la sua svolta musicale e di vita è stata la decisione di trasferirsi a Londra e di studiare musica professionalmente, maturando una forza interiore che l’ha aiutata nel suo percorso di scrittura in continua evoluzione.