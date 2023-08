Su Rai 2 nuovi episodi di “Squadra speciale Cobra 11”: la trama

In prima visione assoluta su Rai 2 il secondo appuntamento con la ventisettesima stagione di “Squadra speciale Cobra 11”: ecco la trama

Giovedì 10 agosto, alle 21:20, in prima visione assoluta su Rai 2 il secondo appuntamento con la ventisettesima stagione di “Squadra speciale Cobra 11”, la serie action tedesca più venduta all’estero, trasmessa in Germania dal 1996 e in Italia dal 1999. Semir e Vicky, i due ispettori della polizia autostradale, riprendono a sorvegliare il territorio e a inseguire il crimine sulle strade del loro paese. In “La legge della strada”, al centro delle indagini di Vicky e Semir è una banda di trafficanti di droga che con lo spaccio sta devastando un condominio di Colonia.

Quando i due poliziotti riescono finalmente a rintracciare i criminali, un motociclista misterioso comincia a prendere di mira la banda e, dopo un rocambolesco inseguimento, il fratello del boss Milos Savic, finisce in coma. Nel frattempo, i residenti del caseggiato che hanno sempre meno fiducia nelle forze dell’ordine, soprattutto da quando la piccola Abbie Cramm è entrata in coma per overdose, decidono di difendersi da soli, formando un gruppo di giustizieri.

Quando lo zio di Abbie tenta di uccidere il capo degli spacciatori e il fratello ricoverato in ospedale, Semir si trova costretto a sparargli. Altre sfide attendono la squadra: Vicky è in pericolo, sarà sequestrata dalla banda, mentre Max Tauber e Dana, che sta per partorire, hanno un grave incidente d’auto.

Squadra speciale Cobra 11, stagione 27 – La legge della strada (Machtlos).

Regia di Franco Tozza, con Erdoğan Atalay, Pia Stutzenstein, Patrick Kalupa, Gizem Emre, Nicolas Wolf, Yasmina Djaballah, Lena Schmidtke