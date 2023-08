L’oroscopo di oggi, giovedì 10 agosto 2023: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, giovedì 10 agosto 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Non escludo la possibilità di trasferimenti, viaggi, movimenti che possano dare ancora più smalto ad un progetto di lavoro. Oggi è difficile limitare la tua voglia di parlare, farti avanti, emozioni in vista.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

E’ una giornata molto piacevole in cui vorrai dare più disponibilità a chi ami e non solo, per chi lavora in proprio o ha possibilità da sfruttare questo è il momento migliore per farsi sentire.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Occhio anche alle distrazioni. Per le questioni di lavoro c’è un piccolo rallentamento, hai chiesto più soldi o una promozione, ma c’è un ritardo.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Forma fisica convincente anche se potresti dover curarla un po’ di più. Vaglia con attenzione le novità di lavoro, non fare scelte azzardate ora; chi vive una bella storia adesso è ancora più motivato.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

In questa giornata chi vuole veramente vivere qualcosa di particolare non deve fare altro che frequentare luoghi giusti e lasciarsi andare. Nel lavoro non ci sono grandi novità e forse sarebbe bene migliorare ciò che già è stato creato…

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Se posso darti un consiglio vàluta se rimandare a domani qualsiasi tipo di prova o situazione che possa comportare disagi. Cambiamenti in amore, cerca di essere più tenero e disponibile. Limita ansie immotivate.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Se hai un’attività indipendente nuovi guadagni e soprattutto chiamate; c’è solo da discutere con soci o collaboratori, è possibile anche alzare la voce; amore in recupero.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Se devi portare avanti una tua idea è meglio parlare subito, in amore c’è chi non ti convince. Attenzione con Ariete e Gemelli. Rilassati!

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Non sottovalutare un nuovo progetto, una proposta. Làsciati andare a nuove passioni se necessario. Con una persona Gemelli o Acquario potresti fare progetti importanti in futuro.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Dovresti fare una scelta, cercare persone che riescono a liberare la tua mente. Senti di aver vissuto una piccola ingiustizia, la serata si prospetta interessante…

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Ottima giornata, valutare grandi trasformazioni sarebbe utile, queste potrebbero riguardare anche il lavoro, nuovi incarichi e i viaggi sono favoriti. In amore chi ha avuto recentemente discussioni per banalità, ora può recuperare.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

L’ultimo periodo non è stato il massimo della vita. In amore qualche riserva, il problema è che sei troppo preso da questioni pratiche, dal lavoro per pensare ad altro.