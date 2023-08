In libreria “La tirannia dell’emergenza” di Andrea Venanzoni

Nel saggio intitolato “La tirannia dell’emergenza”, Andrea Venanzoni analizza in chiave teorica l’emergenza terroristica, pandemica e ambientale

In questo saggio che esce in tutte le librerie, intitolato La tirannia dell’emergenza, Andrea Venanzoni analizza in chiave teorica, ma anche

pratica, le tre grandi emergenze – terroristica, pandemica e ambientale – che in maniera prepotente si sono abbattute nel corso degli ultimi anni sulla nostra società. Da questa indagine affiorano, e sono messi bene in

luce dall’autore, i dispositivi attraverso cui il potere consolida se stesso facendo leva sul presunto contrasto a un’emergenza continua.

L’emergenza oggi è uno spettro che si aggira per l’Occidente, è ormai diventata interminabile, scardina le garanzie poste a tutela delle libertà facendo regredire spesso i cittadini al livello di veri e propri sudditi,

ridotti in soggezione psicologica di fronte al rischio inaccettabile della morte.

Nella narrazione ecologista radicale e catastrofista, sempre più anti-umana, l’uomo, rappresentato come virus in carne e ossa, è ormai il nemico numero uno, un parassita nocivo negativamente intento a sfruttare e a distruggere mari, cieli e foreste. L’emergenza, scrive Venanzoni, “nella sua essenza più pura e autoritaria, è esattamente questo: promessa di redenzione, di salvazione e di guarigione. A discapito dell’essere umano e della sua libertà.”

In un mondo come quello odierno “delle emergenze rese stabili”, lo Stato si fa garante dell’illusione di salvezza. La morte non è più accettabile, non è più un fatto privato ma sociale, e solo il monopolio statale può brandire lo spettro della morte come minaccia contro chiunque dissenta o si ribelli. Così, sostiene l’autore, “il governo totalizzante

della burocrazia e la tentazione tecnocratica operano come anticamera privilegiata di una dittatura burocratica tout court.”

L’emergenza ha tradotto in permanenza e stabilizzazione l’applicazione di strumenti del tutto transitori, diventando una sorta di collettivo stress post-traumatico, religione civile di una nazione e di una intera civiltà in crisi. L’intreccio ininterrotto di controlli, verifiche, strumenti di contrasto preventivo adottati durante il terrorismo, le pandemie e

l’esplodere della criminalità organizzata produrrà paradossalmente, per reazione, un surplus di emergenze, in un circuito vizioso senza fine ma pericolosamente invisibile per le coscienze dei cittadini.

Andrea Venanzoni (Roma, 1976), dottore di ricerca in Diritto pubblico, consulente legale e saggista, scrive regolarmente per «Il Foglio», «TPI», «ItaliaOggi». Ha al suo attivo decine di articoli giuridici scientifici e ha pubblicato volumi su globalizzazione, tutela della libertà, cultura digitale.

Andrea Venanzoni, La tirannia dell’emergenza, Liberilibri 2023, collana Altrove, pagg. 140, euro 16.00, ISBN 979-12-80447-21-0.