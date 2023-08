Erma First lancia Flexcap per migliorare la sostenibilità in mare

ERMA FIRST, un fornitore globale leader di soluzioni marittime sostenibili, ha lanciato Flexcap, un nuovo dispositivo per il risparmio energetico

ERMA FIRST, un fornitore globale leader di soluzioni marittime sostenibili, ha lanciato un nuovo dispositivo per il risparmio energetico (ESD) che promette una riduzione del consumo di carburante e delle emissioni in conformità ai requisiti di CII ed EEXI, secondo quanto riportato da Seatrade. Con i proprietari delle navi alla ricerca di strumenti pratici ed economicamente convenienti per facilitare la conformità all’Indice di Intensità di Carbonio (CII) e all’Indice di Efficienza Energetica delle Navi Esistenti (EEXI) dell’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), una nuova soluzione di ERMA FIRST promette di migliorare le prestazioni di CII ed EEXI riducendo il consumo di carburante e le emissioni.

L’aumento risultante dell’efficienza propulsiva può comportare risparmi di carburante compresi tra il due e il cinque per cento, che si traducono in risparmi sui costi operativi e un ritorno sull’investimento relativamente rapido. In modo cruciale, ERMA FIRST FLEXCAP consente anche di ridurre le emissioni di gas serra delle navi e migliora le prestazioni di CII ed EEXI. ERMA FIRST FLEXCAP è un dispositivo per il risparmio energetico (ESD) che si basa sulle comprovate capacità delle pinne dell’elica per ottimizzare l’efficienza e la sostenibilità marittima. Consentendo alle pinne di catturare e assorbire la forza rotante dell’acqua, la soluzione riduce il vortice del mozzo dell’elica, riduce la coppia e consente di canalizzare più energia nel gruppo di propulsione come spinta.