Tende e tapparelle: da Nice la nuova gamma di motori tubolari Next

Più efficiente, sostenibile e silenziosa: Nice annuncia la nuova gamma di motori tubolari Next per tende verticali, zip screen e tapparelle

Nice, azienda leader globale nei settori dell’Home & Building Management e Security, presenta Next Star e Next Fit, i nuovi motori tubolari a testa a stella della gamma Next, per tende verticali, zip screen e tapparelle.

Facili da installare, silenziosi ed efficienti, queste soluzioni sono compatibili con tutti i gateway Nice, grazie al protocollo di comunicazione radio bidirezionale Nice integrato, e sono disponibili anche nella versione Solar Kit, con batteria esterna precaricata e pannello solare. La gamma Next contribuisce a ridurre il surriscaldamento degli edifici in estate e a migliorare la resistenza termica in inverno, permettendo un’ottimizzazione dei consumi energetici.

Massimo comfort e facilità di installazione

Nice rivisita la storica gamma di motori tubolari Nice Era e lancia Next, per applicazioni esterne e interne, con una nuova tecnologia e nuove caratteristiche. Ciò contribuisce a migliorare il comfort e l’efficienza energetica degli edifici, in linea con la mission di Nice “Designing a Nice world”, dove l’azienda s’impegna a migliorare la qualità della vita delle persone, semplificando la quotidianità anche nei gesti più semplici, rendendoli piacevoli e, gli spazi da vivere, più sostenibili. L’utilizzo di una schermatura solare, infatti, assicura il controllo del surriscaldamento e la riduzione del fabbisogno di raffreddamento, mentre in inverno migliora la resistenza termica dell’edificio Applicare appropriate schermature solari, infatti, secondo studi condotti da ES-SO (European Solar-Shading Organization) riduce notevolmente il ricorso a sistemi di riscaldamento e raffreddamento, responsabili fino all’80% del consumo energetico degli edifici. I sistemi di automazione per tende e tapparelle Nice, inoltre, consentono una gestione corretta della luce, migliorando in generale il comfort e la qualità della vita delle persone, nonché l’efficienza energetica dell’edificio, generando un effetto positivo anche sull’intero pianeta. La gamma Next è disponibile anche in versione solare per massimizzare il risparmio energetico, che fa leva su una fonte gratuita e pulita. I Solar Kit, sono dotati di batteria precaricata e pannello solare integrato, nonché di attacco supplementare USB C per ricaricare il motore.

I motori Next sono pronti all’uso e veloci da installare, grazie ai cavi e ai supporti premontati e scollegabili. Inoltre, la compatibilità della testa del motore con i supporti a forma di stella, rende estremamente facile l’installazione e la manutenzione e sostituzione di applicazioni precedenti. L’operatore è facilitato nell’installazione anche grazie a un tempo di funzionamento continuo fino a dieci minuti prima dell’attivazione della protezione termica, e un finecorsa regolabile sia in modalità manuale che semiautomatica e automatica. Inoltre, il motore Next Fit è dotato di ricevente radio bidirezionale integrata ed è programmabile attraverso l’interfaccia TTPRO BD, dotata di un pannello di controllo e di segnalazioni visive delle funzioni abilitate, con cui è possibile configurare tutti i parametri del motore in pochissimi click. Infatti, il nuovo Next Fit non necessita di alcuna connessione via cavo per la programmazione, grazie alla tecnologia radio bidirezionale, l’attivazione delle funzioni del motore avviene in modo completamente wireless.

Il comfort è garantito dalla perfetta sincronizzazione e all’allineamento anche con più automazioni, e dalla possibilità di regolare la velocità dei motori. Il comfort acustico è garantito dalla funzione Soft Start-Stop, la tecnologia di frenata all’avanguardia che rende il movimento fluido e silenzioso. Inoltre, il rilevamento degli ostacoli è personalizzabile scegliendo fra tre diversi livelli di sensibilità.

Next MZ: funzioni esclusive per tende zip screen

I modelli Next Fit MZ e Next Star MZ di Nice vantano feature esclusive per tende zip screen. In particolare, sono dotati di funzioni specifiche, per tende con sistemi di aggancio e sgancio automatico o manuale, che ottimizzano la forza di tensionamento, in base al tipo di tessuto e dimensioni della tenda. I modelli MZ, inoltre, hanno un sistema di riduzione della coppia per arrestare il movimento, evitando di sforzare il tessuto nella posizione di chiusura.

Connettività e controllo del movimento

La serie Next è dotata di un protocollo di comunicazione radio bidirezionale, che lo rende compatibile con tutti i gateway Nice e che, se collegata al gateway Yubii Home, è integrabile con oltre 3.000 dispositivi Z-Wave di terze parti e può essere gestito attraverso gli assistenti vocali. Utilizzando lo smartphone e l’app Yubii, è possibile gestire tutte le automazioni della smart home, ovunque ci si trovi. La casa diventa dunque un ambiente perfetto, sicuro, smart e confortevole, gestibile tramite scenari automatizzati, che si adattano alle necessità e alle abitudini delle persone. Al mattino, per esempio, quando il risveglio richiede una sferzata di energia, le tende si alzano più velocemente. Quando arriva l’ora del relax, le tende si abbassano senza che nessuno se ne accorga. Se c’è bisogno di cambiare aria, le tende possono andare in posizione ventilazione.

Sostenibilità e risparmio energetico: Nice Green Innovation

I nuovi motori sono anche più sostenibili. In linea con l’impegno di Nice di creare prodotti responsabilmente, la tecnologia all’avanguardia di Next riduce il consumo energetico del 35% rispetto a motori analoghi nel mercato. Inoltre, lo studio di LCA (Life Cycle Assesment) rivela una riduzione del 59% delle emissioni di CO 2 rispetto al precedente modello Nice. La dichiarazione ambientale EPD (Environmental Product Declaration) è disponibile sul sito www.niceforyou.com.

Si continua così a promuovere la Nice Green Innovation, grazie all’energia solare libera e pulita, continuando l’impegno per un’economia circolare e un’innovazione sempre più sostenibile.

Maggiori informazioni sulla gamma Next sono disponibili su ww.niceforyou.com