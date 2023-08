Sebastiano Ruggiero nelle librerie con “Intrigo sull’Olimpo”

La celebre leggenda del rapimento della bellissima Persefone a opera del dio infernale Ade nel romanzo “Intrigo sull’Olimpo” di Sebastiano Ruggiero

La celebre leggenda del rapimento della bellissima Persefone a opera del dio infernale Ade rivive in un romanzo di ispirazione classica, ma di gusto ben più brillante e contemporaneo, dalla piega smaliziata e piacevolmente giocosa. Dalle ere ancestrali dell’Arcadia, ecco che riemergono gli dei, i mostri, le creature fantastiche e i guerrieri dei miti antichi. Non si tratta, però, della solita storia: pagina dopo pagina, entriamo nella fosca macchinazione ordita da Hera, la potente e viziata regina dell’Olimpo, ai danni di Demetra, gloriosa dea dei raccolti. È una gelosia molto, molto umana a scatenare il piano della consorte di Zeus: grazie a un incanto amoroso, la figlia di Demetra dovrà essere sposa del tenebroso dio dell’oltretomba, e là relegata per sempre, e alla sventurata madre non resterà che un disperato, eterno vagare per tutta la terra. Ma in un universo pieno zeppo di meraviglie, le sorprese non possono certo mancare. E allora tra strambi esseri prodigiosi, eroi valorosi e vanitosi, voli da vertigine su cocchi dorati, e divinità di ogni tipo, affascinanti, misantrope, poetiche, rintronate, si dispiega un’avventura incredibile, in cui i toni epici si stemperano in un racconto divertente e appassionato, che ci regala uno sguardo originale sulla narrazione di matrice classica. Se il mito è un po’ il nostro sottofondo culturale, ciò che fa da fondamento al modo in cui ogni giorno si osserva il mondo, è vero pure che si tratta di un patrimonio inesauribile di storie, da ricostruire e rielaborare per trarne sempre spunti nuovi.

SEBASTIAN RUGGIERO è nato a San Gavino Monreale (SU) e vive nel Sud Sardegna. Laureato presso la Facoltà di Lettere di Cagliari, ha insegnato per diciannove anni in una scuola primaria; dal settembre 2019 ricopre l’incarico di Dirigente Scolastico presso l’Istituto Comprensivo di Arbus (Su). Nel corso degli anni ha ottenuto importanti riconoscimenti presso numerosi concorsi letterari.

Ama il suo lavoro ed è un appassionato lettore. «Intrigo sull’Olimpo» è il suo romanzo di esordio.