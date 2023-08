Restate a Napoli 2023 al via in piazza del Plebiscito: ecco il programma

Per otto giorni consecutivi i turisti e i cittadini avranno la possibilità di assistere a 24 spettacoli (uno pomeridiano, uno crepuscolare ed uno serale) tutti ad ingresso libero prenotandosi al link https://www.etes.it/sale/structure/list/18178/PIAZZA%20DEL%20PLEBISCITO

Tra gli spettacoli in programma, con inizio dalle ore 19:30, otto messe in scena nate dall’esperienza del progetto C.I.O.E.(‘) – Centro Interdisciplinare Opportunità Espressive, il corso di formazione professionale per lo spettacolo voluto dal Comune di Napoli che ha visto allievi provenienti da tutta Italia fare un percorso artistico di tre mesi con artisti del calibro di Arturo Brachetti, Nino Frassica, Vincenzo Salemme, Nicola Piovani, Anna Pavignano e Francesco Cicchella. I cento partecipanti selezionati lo scorso febbraio concluderanno il corso mettendo in scena spettacoli con testi originali, curati da Lello Arena, ispirati agli sketch storici del trio La Smorfia.

Nel cartellone generale è voluta la presenza di artisti napoletani a conferma della vivacità artistica che la città sta esprimendo in tutti i campi dello spettacolo. In linea con gli intenti dell’amministrazione del Sindaco Manfredi, e dal delegato del sindaco alla musica e audiovisivo Ferdinando Tozzi, la kermesse darà ulteriore linfa ai processi di industrializzazione artistica e culturale iniziati lo scorso anno e che da mesi vede effetti positivi per tutto il settore con indotti professionali migliorati. Tra gli asset del Sindaco ci sono le politiche culturali che si stanno riaffermando con effetti economici rilevanti e di opportunità per un settore, che con la pandemia da covid19, era in crisi.