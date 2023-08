Previsioni meteo 9 agosto 2023: anticiclone in rinforzo

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 9 agosto 2023: fase di tempo stabile e con temperature gradevoli su tutte le regioni italiane, nel weekend torna il caldo

Condizioni meteo stabili sull’Italia, con cieli per lo più soleggiati da Nord a Sud e clima che fino alla giornata di oggi si manterrà piuttosto gradevole, con temperature leggermente sotto le medie del periodo, grazie alle correnti settentrionali. Di conseguenza anche oggi non avremo città da bollino rosso secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute .

Nella seconda parte della settimana invece un promontorio anticiclonico di matrice afro-azzorriana tenderà ad espandersi sul Mediterraneo centrale. Questo porterà condizioni meteo stabili sull’Italia e soprattutto un aumento delle temperature ma con caldo non estremo: i valori termici si porteranno infatti di 3-4 gradi sopra le medie del periodo.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, mercoledì 9 agosto 2023.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con molte velature in transito, locali fenomeni sulle Alpi orientali. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, maggiori schiarite al Nord-Ovest. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con molte velature in transito. Al pomeriggio ancora tempo stabile con addensamenti sul versante adriatico e soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio locali addensamenti sulle regioni adriatiche, soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .