NexumStp: Michele Regina è il nuovo segretario generale di Assosomm

Nuovo incarico assegnato a Michele Regina, partner della società di consulenza NexumStp Spa, come segretario generale dell’Associazione Assosomm

Nell’ambito dei recenti cambi al vertice di Assosomm (Associazione italiana delle agenzie per il lavoro), Michele Regina è stato nominato nuovo segretario generale.

Regina è dal 2019 socio di NexumStp in cui guida il dipartimento lavoro nell’assistenza a oltre 20 mila clienti in tutta Italia. È consulente del lavoro e relatore in ambiti ordinistici, aziendali e accademici. La sua esperienza è maturata negli anni nel ruolo di manager in importanti aziende italiane labour intensive, in un percorso che lo ha visto dapprima operare come direttore del personale e successivamente come direttore generale e consigliere delegato. Alcune delle società per cui ha lavorato sono Roma Multiservizi, Gruppo Garofalo, Tempor, During, Jacorossi Imprese. Lo scorso anno era stato nominato direttore generale di Assosomm.

Tra gli obiettivi che il neo segretario generale ha evidenziato nel suo nuovo ruolo, quello relativo al rafforzamento del dialogo tra le parti sociali per un mercato del lavoro sempre più flessibile e tutelato.

Oggi la vera sfida è ottenere che ogni contratto di lavoro sia stipulato nei termini di legge, contrastando sempre più forme di accordo spurie o addirittura illegali. Le agenzie per il lavoro hanno il dovere di rappresentare gli interlocutori più adeguati per offrire agli imprenditori un sistema flessibile di potenziamento della propria forza lavoro che garantisca ai lavoratori un‘adeguata tutela dal punto di vista previdenziale e un sistema contributivo corretto“. Michele Regina afferma: ““.

I vertici di NexumStp esprimono grande soddisfazione e orgoglio per l’incarico affidato a Regina che conferma l’autorevolezza e l’alta professionalità dei partner a capo della società di consulenza. Il Gruppo, che oggi conta 59 sedi in Italia, accompagna quotidianamente le Piccole e medie imprese nella gestione efficace del loro business sul mercato nazionale e internazionale e nell’ottemperanza a nuove normative.