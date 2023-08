Maura in radio e in digitale con “Tu fai di me”

Disponibile per le radio e su tutte le piattaforme digitali “Tu fai di me”, la nuova canzone della cantautrice bolognese Maura

TU FAI DI ME, è l’ultimo singolo di MAURA ad anticipare il suo primo album, “Storie di arcieri e altri animali”, in uscita per Deposito Zero Studio e Porto Records.

Dopo i promettenti singoli degli anni scorsi che hanno contribuito a farla conoscere ed apprezzare, nel 2023 Maura – artista dall’universo musicale variegato e dall’anima pop introspettiva ed eclettica – è tornata con una serie di brani anticipatori del suo primo lavoro sulla lunga distanza: la traccia electro-pop “Nel mio bosco”, la sinuosa ballad indie rock “Terra bruciata”, e “Rubi in chiesa”, dove la sua anima pop si avventura in percorsi elettronici affini alle sue prime uscite.

«Fare la cosa sbagliata è una cosa. Rifarla è un’altra, ed è sbagliata pure quella. “Tu fai di me” è un singolo che rimane e rimane e rimane e ripensa a tutti – tutti – i dettagli, minimi e giganti, di una storia che sembra fare soltanto male. Né io né te siamo in grado di lasciarla andare e restare non fa che ricordarci che non dovremmo farlo. Però “tu fai di me un nuovo culto in cui non crederai” perché, in fondo, restare in qualsiasi maniera è sempre meglio che non farlo» – Maura

Anche questo brano è stato scritto da Maura e Francesco Ponz, co-produttore della traccia insieme a Mattia “Matta” Dallara (Deposito Zero Studios).